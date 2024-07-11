我能長壽嗎？醫曝「從頭到腳5部位」一看就知道

▲身體的部位與健康息息相關。（圖／達志／示意圖）

文／長春月刊

你身體每一個部位，都與健康長壽息息相關！從頭開始，你的牙齒健康反映出的心腦血管風險，你手掌握力，也揭示的心臟健康狀況；而從小腿肌肉大小，也指出你自己身體的肌少症風險，那腰圍和體重，更暗示的慢性疾病威脅的增加——這樣，你自己身體每一個信號，你都不容忽視。

從頭看到腳 知道自己能否長壽

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重症醫師黃軒說，我們能長壽，不僅僅是數字上的增加，更是品質上的提升。要達到這個目標，我們需要關注身體發出的每一個細微信號，並採取積極的生活方式改變。均衡飲食、規律運動、充足睡眠、積極社交和定期體檢是我們通往長壽之路的基石。

期待大家珍惜自己的身體，從今天開始，從頭到腳，愛護每一寸肌膚，關注每一個細節。這樣，我們才能擁有更健康、更長久的未來。

1、頭髮

維持頭髮的潤澤，真的很重要，這也是你身體健康長壽的表徵。

．頭髮潤澤特點，應該包括：

-光澤感：健康的頭髮自然光澤，色澤均勻

-彈性好：具備良好彈性的頭髮，能夠在外力作用下延展而不易斷裂

-頭皮狀態良好：健康的頭皮無頭皮屑，油脂分泌平衡，無紅腫或刺激感

-柔軟順滑：頭髮柔軟易梳理，無打結問題

-正常生長週期：頭髮按照正常的生長週期進行更替，掉髮在正常範圍之內

．不利健康的頭髮特點，就包括了：

-易斷裂：頭髮脆弱，接觸輕微外力即可能斷裂

-頭皮問題：頭皮屑多，或出現頭皮乾燥、油膩和紅腫等問題

-生長緩慢：頭髮生長速度明顯減慢，甚至有停止生長的現象

-掉髮量增加：無論是在梳理或洗頭時，你會發現，掉髮量都超出正常狀態

2、脖子

脖圍可以作為評估個體健康狀況的一個指標。研究人員發現，脖圍的增加與心血管疾病風險的增加有關。當脖圍較大，其實是表示上半身皮下脂肪較多，這與心血管疾病的發生風險增高有關。特別是當男性脖圍超過39cm，女性脖圍超過35cm時，應該更加註意，因為這可能預示著較高的心血管疾病風險。所以，你的脖圍，正常健康下，得維持在：男性脖圍<39cm、女性脖圍<35cm。

此外，另一項研究發現，對於那些沒有睡眠呼吸中止症候群的人群，只單純的脖圍變大，則即可能導致充血性心臟衰竭、冠心病死亡率的增加。

3、牙齒

牙齒不好的人，健康也不會好到哪裡的。牙齒脫落已經不僅僅是口腔問題，它可能是更嚴重健康問題的警訊。研究人員發現，牙齒脫落嚴重的人群中，其心腦血管疾病的風險相對較高。這是因為牙周病是一種常見的導致牙齒脫落的慢性感染，而這個反覆慢性感染，會在體內加速動脉血管粥樣硬化的進展，進而增加了腦中風和心肌梗塞的風險！

4、身體

維持穩定的體重對於健康是非常重要的。根據最新的研究，適度的體重控制可以降低慢性疾病的風險，如心臟病、糖尿病、高血壓等。一項研究指出，肥胖是許多慢性疾病的危險因子，而透過適當的運動、飲食控制及生活作息的調整，將體重控制在正常範圍內（BMI 18.5~24 kg/m²），是促進健康最有效的方式。

．忽胖忽瘦，對健康有害

體重的忽胖忽瘦，對健康的影響是值得關注的。這些體重波動危害，包括了：

-內分泌紊亂：體重在短時間內大幅波動，可能導致內分泌系統的不穩定，影響荷爾蒙的分泌和調節。

-心血管異常：忽胖忽瘦，可能使心血管功能受到影響，增加心臟病、高血壓等疾病的風險。

至於維持多少穩定體重才安全？專家建議，成年人的理想體重指數（BMI）應該維持在18.5至24.9之間。這個範圍被認為是健康的體重範圍，可以減少多種疾病的風險，並且與較長的壽命相關。

．維持良好的腰圍

在一項對18項研究綜合分析中，研究共納入超過680000名參與者，並進行了長達24年的隨訪，結果發現，腰圍的超標（男性超過>95cm，女性>80cm）與全因死亡風險增加相關！

研究人員強調在肥胖評估時不能僅依賴體重和身高，還需要考慮腰圍。因為BMI作為肥胖評估指數存在限制，因為它不能充分評估腹部肥胖的情況。而研究發現，腰圍與心血管死亡和全因死亡率密切相關，即使在調整BMI後，這種關聯仍然顯著！

因此，維持良好的腰圍：男性超過< 95cm，女性< 80cm，才能降低死亡風險。這意味著，即使體重在正常範圍內，腰圍過大也可能是健康風險的一個警示信號。

5、四肢

．指甲

指甲的顏色和狀態，可以反映出我們的健康狀況。一般來說，紅潤的指甲，通常表示血液循環良好，而且沒有明顯的健康問題。但是，如果指甲出現異常的顏色變化，如變得非常淡或非常暗，則可能是健康問題的警示。這包括我們些指甲顏色變化，是非常不利你的健康：

-白色：可能與營養不良、血液循環不佳或肝硬化有關

-紫色：可能與血氧含量低有關，可能是心肺相關疾病的跡象

-黑色：如果指甲下有痣，可能是黑色素細胞瘤的跡象，需要進一步檢查

．手掌

我們的手掌握力，確實可以在一定程度上反映一個人的健康狀況。研究人員發現，手掌握力與心血管健康之間存在顯著關聯，也就是，手掌握力較強的人，往往心臟狀況更佳，罹患心血管疾病風險相對較低。

加拿大研究發現握力每減五公斤，心臟病發作和中風的風險則分別上升7%和9%，而死亡的風險就增加16%。所以，如發覺自己手握力未達標，就必須注重身體鍛鍊，以避免增加患病風險。

握力體重指數（Grip Strength-to-Body Weight Ratio, GSBWR）是一個反映，相對力量的指標，研究人員將握力與體重的關係進行了標準化。其計算公式為：握力體重指數=體重(公斤)握力(公斤）×100

依年齡和性別不同，我們的健康握力，也有所不同的。但是如果小於以下標準便要留意：男性：握力< 26公斤 女性：握力<18公斤。然而因一般家庭不會備有握力儀，我們可以利用開寶特瓶瓶蓋、開罐頭瓶蓋或扭毛巾，若有打不開或很辛苦、費力的情況，便要注意是否有問題了。

．小腿

隨著年齡的增長，肌肉含量的減少和肌肉力量的減弱可能會導致老年人更容易跌倒和骨骼疾病的發生，進而影響他們的活動能力。小腿肌肉的情況確實可以作為評估肌肉量的一個指標，尤其是在老年人。

隨著年齡增長，骨骼肌品質和肌肉力量或體能功能下降，尤其在老年人中較為常見。這種情況會增加跌倒、骨折、失能、殘疾、住院甚至死亡的風險

如果你的小腿圍：男性小腿圍< 34 cm、女性小腿圍<33 cm，這些都是你的壽命不能延長的危險因子，建議進行進一步的評估和做好一些預防措施。

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