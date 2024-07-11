炎夏泌尿道易復發　私密處保養5觀念，要不要用護墊？

▲大部分女性是因私密處癢感而求醫。（圖／達志／示意圖）

文／長春月刊

一般人在做保養時，比較不會特別去注意私密處，有些人甚至會忽略私密處的保養，或以錯誤的方式保養而不自知，女性朋友千萬要提高警覺唷！

一般人對於私密處的保養，多半是過度清潔，而且大部分都是因為私密處癢感的問題而前來求助，綜合臨床上常見的保養觀念如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.由於女性私密處存在偏酸性的分泌物，這些分泌物質可能會刺激女性外陰部的皮膚產生癢感。許多女性會使用陰道灌洗的產品清洗私密部位，然而目前市售許多含藥性的陰道灌洗液或消毒液，反而會使陰道中正常益菌（如乳酸桿菌）和壞菌（如細菌和黴菌）一併消滅殺死，以致破壞乳酸桿菌在陰道所維持的酸性天然屏障，反倒增加私密處的感染機會。

大多數私密處的黴菌感染是與性行為有關，因性行為的關係，容易使陰部黴菌增生，以致私密處的搔癢產生。主要是因男性的精液屬中鹼性，因此在性行為後會改變陰道原本弱酸性的環境，再加上陰道內的致病菌多為嗜鹼性，所以當陰道酸鹼值增高時，感染風險也隨之提升。

2.許多女性因搔癢的刺激，會不自覺地搔抓，長期下來易演變成陰部濕疹。大多數女性一旦遇到私密處搔癢的情形，會以為是清潔做得不夠，而加強私密部的清潔，但這其實是不正確的做法。因為當皮膚受到刺激後，再加上過度的清潔，反而會使得皮膚變得更乾燥，結果情形不僅無法改善，還會變得更癢，形成一個「過度清潔→更乾→更癢」的惡性循環。

3.有些女性為了避免分泌物沾到內褲，產生不舒適或怕分泌物引發陰部感染的機率，而有使用衛生護墊的習慣。但有時因太忙，更換的次數不夠頻繁，再加上天氣悶熱、所穿衣物又不通風時，反而會增加私密處感染的機會。

事實上，使用護墊並無實質的必要性，反而會使私密部位通風不良，形成潮濕的環境，反而製造有益細菌滋生的環境，除非是特殊需要，如排卵期分泌物太多、感染或接受治療時，才建議使用護墊。

4.有些女性洗澡時，直接使用中性或鹼性的沐浴乳或香皂直接清洗外陰部。但由於陰道的pH值小於4.5，而外陰部是陰道組織的向外延伸，保護陰道，避免有害菌種的繁殖，外陰部的pH值也小於5.5呈弱酸性環境。因此，若要做好私密部位的酸鹼值環境的維持，不宜使用鹼性的清潔用品來清潔。

5.如廁後的清潔方式，也要特別注意，有些女性擦拭時，衛生紙是由肛門口處往陰道口擦拭，這樣的方式是不對的。因為陰道口與肛門口位置十分接近，正確的方向應該由前往後擦拭，才可避免肛門部位的大腸桿菌，因不當的擦拭而帶到外陰部來滋生，導致私密處天然屏障被破壞，而降低抵抗外來感染的能力。

延伸閱讀：

·私密處「這1種感染」吃蔓越莓沒用！營養師證實 蔓越莓汁1陷阱還會害更嚴重

·尿道反覆感染「6個原因」害的！醫示警 使用這1種潤滑劑或保險套要注意