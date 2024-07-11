台灣每4人就有1人代謝症候群！罹糖尿病、心血管疾病風險增6倍

▲若罹患代謝症候群，未來得糖尿病、心血管疾病的發生風險最高可達6倍。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

根據國民健康署最新調查，20至64歲民眾，每4人就有1人罹患代謝症候群，未來得糖尿病、心血管疾病的發生風險最高可達6倍。要逆轉代謝症候群，一定要改變生活習慣，國健署今（11）日宣布首度辦理「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動，只要改善任一項代謝症候群異常指標就可以獲得抽獎機會，最大獎還有AI手機。

依據國民健康署國民營養健康調查顯示，20至64歲民眾，每4人就有1人罹患代謝症候群，判定罹患代謝症候群的標準，包含三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）加二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項中符合其中3項即有代謝症候群，未來得糖尿病、心血管疾病的發生風險是一般人的2至6倍。

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國健署推動代謝症候群防治計畫，透過基層診所收案管理罹患代謝症候群或糖尿病前期的民眾，至今已有近2,700家診所、超過4,300位醫師加入計畫，收案超過21萬人，參與計畫的民眾有超過7成改善至少1項異常指標，近2成改善已非代謝症候群。

42歲的吳小姐就是一例，她偶然發現自己爬樓梯會喘，加上本身具高血脂家族史，主動進行健康檢查，才發現報告多了很多紅字，包含空腹血糖、三酸甘油脂與腰圍已超標，後續經過診所醫師建議加入代謝症候群防治計畫，經過評估後，發現她常久坐又不愛運動，喜歡吃高油、高熱量的食物。

後續她學習如何看食品的營養標示、選擇低油脂、低熱量的食物等飲食原則，醫病共同訂下少吃肥肉、每天快走、飯後散步等目標，經過一段時間積極落實與改變，在家能站就不坐，三餐均衡飲食，經定期追蹤，空腹血糖和三酸甘油脂都已改善，已經不再是代謝症候群。

▲國健署2024戰勝代謝症候群獎勵活動。（圖／記者洪巧藍攝）

營養師公會全會副理事長陳珮蓉指出，在醫院裡常常碰到病人說健檢滿江紅，血脂高、血糖也高，但是醫師也沒開藥，應該怎麼辦？其實這時應該做的是把飲食、運動做好，把體重減下來，最有效的就是減重5%~10%，以80公斤的男性來說，只要減少4公斤，滿江紅就會變成黑字。

陳珮蓉指出，減重方法很多，沒有最好，只有最適合自己，因為需要長期維持，使用不合適的方法就很容易失敗，而台灣又是容易致胖的環境，減重之後，同時要注意炒菜不要太油、喝飲料少糖、吃飯少放一點鹽等。

國健署即日起辦理「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動，只要是加入代謝症候群防治計畫的民眾，於今(113)年9月底前至活動網站報名，前3,000名報名成功者即可獲得參賽獎勵品。

報名成功且改善任1項代謝症候群異常指標的民眾，即有機會抽中好禮，成功戰勝代謝症候群的民眾更有機會獲得大獎（AI手機），歡迎民眾至「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動網站進一步瞭解。