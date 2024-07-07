全台熱昏！中醫推：冰敷身體「1部位」秒降溫

▲天氣熱，降溫首選為冰敷腋下。（示意圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

小暑時節，天氣熱，人也跟著心浮氣躁，體內臟腑的溫度也會跟著提高，若此時熱悶在身體裡會使代謝速度增加，也加速體內營養物質的消耗和代謝廢物的堆積，中醫的「壯火食氣」即是如此，人容易因此變得疲倦甚至昏沉。

這時身體散熱系統會加速心跳，搭配肺臟的呼吸頻率使熱從鼻孔或汗孔排出。若心臟不健康會讓人體散熱異常，因此小暑時節養心相當重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小暑養心 按壓極泉穴保養

當天氣濕熱或心煩氣躁時，常會有胸悶氣短感，中醫師徐丞彥分享「極泉穴」是心經從胸腔出來到手臂的第一穴道，也是重要的關口，身體最容易流汗的位置之一，胸腔內壓力的宣洩也是從這邊出來。

因此，極泉穴附近會因此常有腫脹的情況。此時按壓極泉穴並活動手臂將使胸腔內鬱悶的氣血壓力釋放至雙手，而雙手也就如同蓄洪池般接受來自胸腔的壓力，上肢末梢循環不佳造成的麻、抽筋、冰冷也可以藉由按壓極泉穴改善。

容易中暑的節氣 降溫可以冰敷腋下

而小暑天氣炎熱，所以容易中暑。徐丞彥建議，平常應盡量減少在陽光正烈時戶外活動，並注意水分攝取保持身體涼爽。若不幸中暑可以藉由身體降溫來減緩不適，降溫首選就是「冰敷腋下」，也就是上述所提極泉穴的位置。

另因為中醫理論強調「其華在面，開竅於舌」。若發現中暑者面紅耳赤時，意識尚可時，可以請他將冰塊含在舌下，幫助降溫。

延伸閱讀：

·天熱怕胖又想吃冰！專家曝「這9種人」可以放心吃 便祕、減肥中的人都入列

·熱到只想吃冰涼的！專家驚揭「4類以為解暑卻更上火食物」 冰塊、冰品秒中