薔薔送爸2犬遭趕出門！心理師揭「老年憂鬱」關鍵：別急切希望他好

記者李佳蓉／綜合報導

女星薔薔近日透露爸爸罹患憂鬱症，因此決定養新柴犬療癒他負面的心情，但才把這份驚喜接回家竟惹怒薔爸，甚至馬上變臉要薔薔不准把狗帶進家門，她的「好意」也引發網友熱議。對此，心理師王雅涵表示，陪伴生病的家人並非容易事，薔薔也許忽略爸爸現在需要的是「服務的行動」，並分享面對父母老年憂鬱的5大關鍵。

薔薔在YouTube影片中分享她領養2隻年幼柴犬，除了替愛犬「栗子」找伴外，也希望能讓憂鬱的爸爸心情好一點。豈料爸爸看到2隻狗後馬上變臉，除了要她把狗帶走，同時表示家裡的空間無法再容下其他寵物，自己也沒體力養，強調，「妳要養狗可以，也要經過大家同意，妳要有辦法帶牠，妳不能丟給別人來帶。」撂下重話，如果要再養狗就不住在這個家。

事後薔薔堅強地回覆網友留言，「這是我爸爸人生第一次得到憂鬱症，也是我第一次面對家人憂鬱症，這對我來說是一個全新的挑戰。」但不斷嘗試是她唯一會繼續堅持到底的事，即使碰壁或被拒絕也不會就此放棄。

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提到爸爸的憂鬱症，她感謝大家的意見和關心，表示已帶爸爸就醫並服藥，情況也好多了，「我用我覺得可能有效的方法不斷嘗試，等到他好轉的那天。」

▼薔薔帶新柴犬回家，希望獲得爸爸同意，沒想到他秒變臉。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

眼看薔薔的「孝心」被網友罵翻，身為「薔粉」的心理師王雅涵心疼地說，「陪伴生病的家人真的不是一件容易的事情，家家有本難念的經，面對爸爸負面的情緒和妹妹的胡鬧，薔薔在工作忙碌狀態下，心情也一定會受到影響。」她說，薔薔用她認為好的方法讓爸爸開心，雖然方法不一定正確，但孝順的心相信是真實的。

王雅涵分享面對父母老年憂鬱的5大關鍵：

1.自己的情緒穩定，才有辦法承接他人的情緒（聆聽需求）

2.尋求專業的治療和找到適合的藥物協助（從生理到心理）

3.固定的運動與人際的交流（參與社區據點活動）

4.建立安全感（保持聯繫與陪伴、出去走走散心、照顧自己）

5.遠離壓力源，給予尊重和控制感，不要急切地希望他好起來

▲家家有本難念的經，陪伴生病的家人不是件容易的事。（示意圖／視覺中國）

王雅涵指出，家人的陪伴真的很重要，但很多時候也是壓力來源，畢竟人們對家人總會比對外人更容易不耐煩，所以陪伴的專業工作真的需要「外包」出去，除了就醫、心理治療外，相近年齡的人際連結等都很重要，坦言「養寵物的確不是個很好的外包」，雖然寵物具有療癒力量，但養寵物就是另一種壓力與焦慮，且必須帶有責任。

面對薔薔突然帶回家的狗狗，引起爸爸不滿情緒。王雅涵認為，生氣的底下是無助感，拒絕是因為這份驚喜並沒有事先討論與告知，被迫接受的失控感，會衍伸出後續的照顧壓力，而不會激起療癒作用，「如果薔薔認為爸爸喜歡動物，也許去寵物餐廳用餐，會比養寵物來得更加適合。」

▲面對老年憂鬱，心理師分享5大關鍵「不要急切地希望他好起來」。（示意圖／123RF）

不只養寵物，薔薔近期影片中嘗試很多方法「讓爸爸快樂」卻屢遭拒絕，也讓她困擾不知道到底該給對方什麼，因此就給予錢、熱鬧、寵物等覺得好的事物。

王雅涵引述心理學家巧門博士（Dr. Gary Chapman）的「愛之語」，說到5種愛的語言，分別是真心禮物 、精心時刻、服務行動 、肯定言語 、身體接觸，「我們都習慣用自己覺得最喜歡的那種模式去愛人，但如果可以給予對方他所希望的愛之語，才是最真實的交流。」

王雅涵說，薔薔也許忽略其實薔爸現在需要的語言是「服務的行動」，他一直抱怨家裡很亂，所以從好好收拾、物理上的空間清掃，也許可以連動心靈的清掃，但要怎麼改裝或整理，事前的告知與討論很重要。