他徒手挖耳朵釀「發霉」危機！還引發耳鳴　腦中唧聲停不了

▲用手直接挖耳朵造成發霉感染，後續可能會有耳鳴問題。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

一名57歲男性，平常有用手直接挖耳朵的習慣，某天發現右耳濕濕癢癢的甚至有些許分泌物，並且有悶悶脹脹的感覺，趕緊就醫驚見耳朵已經「發霉」，雖然經過治療好轉，耳朵卻開始聽到「唧」的耳鳴聲，遲遲無法改善，轉求助中醫。中醫師指出，個案感染雖然獲得控制，體內仍有餘邪未清，經過治療服藥一周耳鳴音量已降低七成。

該名男性先是外耳道被耳黴菌所感染進行藥物治療，沒想到療程結束後，卻發現右耳開始聽出現耳鳴聲，有時甚至覺得聲音像從腦中傳出來一樣，然而經西醫再次檢查後發現感染已經痊癒，耳道看起來很乾淨，也沒有發現其他異常。

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後續收治個案的台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，黴菌性外耳炎為外耳的真菌感染，常見的病原菌包括白色念珠菌和黑麴菌，而傳統中醫裡雖然沒有真菌的概念，但仍可以「邪氣」的角度看待，綜合其的病史和舌脈來看，雖然感染已經獲得控制，但其實體內仍有餘邪未清，可處方中藥如小柴胡湯加減來扶正解表、和解少陽，改善耳鳴的症狀。

趙念廷也提到，患者可自行多按摩合谷穴，該穴位於雙手虎口處，可疏散風邪、清肺通竅，為十總穴之一的「面口合谷收」，便是概括了該穴用來治療頭面部疾患的奇效。

趙念廷提醒，水上活動愛好者、免疫力低下患者、頻繁或過度清潔耳垢的人會較容易耳黴菌感染，並且可能常常復發。平時應避免過度清潔耳朵以免受傷，從事水上活動時也可使用耳塞以防止耳朵進水，盡量保持耳道的乾燥，並且避免和他人共用掏耳棒。

此外，除了患者本身的生活習慣易造成黴菌感染外，也可能與濕熱的體質有關，趙念廷提醒，可由中藥調理體質來降低再患病率。