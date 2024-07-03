汪建民驚罹肺腺癌4期！　醫揭8症狀「常被誤認是感冒」

▲汪建民驚傳罹患肺腺癌第4期。（圖／翻攝汪建民IG）

記者李佳蓉／綜合報導

憑藉《台灣靈異事件》中「鐵頭」一角爆紅的藝人汪建民，驚傳罹患肺腺癌第4期。他受訪時透露，自己不菸不酒，去年10月背後劇痛，檢查出肺部有惡性腫瘤，癌細胞從右肺擴散至頸椎、腦內，已接受7個月的化療。醫師示警，肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，有近75%人發現已晚期，提醒一旦出現「咳嗽持續2週以上、有氣喘、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、咳血」等症狀，盡早就醫。

汪建民接受《聯合新聞網》訪問時表示，去年10月背後劇痛，檢查發現肺部出現惡性腫瘤，癌細胞擴散並吞噬頸椎最後一節和脊椎第一節相連處，而腦部也出現2顆腫瘤。去年12月即入院開刀，隨即接受化療，目前已經歷9次化療，超過60次電療，嚴重時頭髮全部掉光、吃飯時也沒有味覺，體重從89公斤降到77公斤，但為了生活，他強撐工作繼續直播。

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汪建民也透露，常常走幾步就得停下來休息，因右肺有大顆腫瘤，也會影響呼吸，因此體力極差，「比較麻煩的是，腦中的腫瘤會導致癲癇，治療過程中要吃抗癲癇藥，否則連走路都會摔倒，曾在家癲癇發作，完全失去意識，送醫住了5天」。

▲汪建民直播討生活，努力接工作。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）

台北慈濟醫院胸腔外科主治醫師程建博曾指出，肺癌可分為幾個不同種類，其中肺腺癌是目前肺癌中人數最多的，大約有超過6、7成。他說，肺腺癌初期症狀不明顯，也常容易被誤認為是感冒，有將近75%的肺癌病患，發現時已到了第四期。

程建博表示，肺腺癌多長在肺部比較邊緣的位置，以上肺葉居多，是人體空氣吸進後容易到達的地方，因此推測肺腺癌和空氣汙染、油煙等環境因素較為相關。他舉例空汙，目前PM2.5已被世界衛生組織認定為一級致癌物，它的粒子極小，直徑僅頭髮的1/28，可穿過呼吸道黏膜，直接侵入肺泡，接著進入血液，對健康造成危害。

程建博提醒，有很多人等有症狀再檢查時，都可能已接近晚期，僅約2成能手術切除，存活率在癌症當中算較差的，因此若有吸菸史者（含二手菸）、長期暴露在油煙環境的廚師及家庭主婦、暴露工廠廢氣或特殊汙染環境者（如建築工人、油漆工人、礦工等）、肺結核病史、肺纖維化、癌症家族史等都是高危險族群，要定期做肺部檢查。

▼肺腺癌早期會有久咳、喉嚨沙啞的症狀，容易被誤認為感冒。（圖／記者趙于婷攝）

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰曾強調，一般肺癌要大於1公分以上才有機會被胸部X光發現，而更困難的是有許多死角無法看清，例如心臟縱膈的前後、肺門大血管處、肺尖處或橫膈下方、還有骨頭交接處等等，躲在死角的肺癌都長到4、5公分，X光仍不易發現，但只要大於1公分就有轉移可能，也因此有不少肺癌患者明明前一年才照過胸部X光，時隔一年卻被診斷肺癌末期。