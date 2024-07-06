健檢診所公布常見檢出癌症排名！肺癌、乳癌上榜

▲健檢診所公布去年最新統計受檢者癌症發生率，前三名分別是肺癌、乳癌、甲狀腺癌。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

癌症蟬聯國人十大死因之首，不過並非所有癌症都有高致死率，健檢診所公布去年最新統計受檢者癌症發生率，前三名分別是肺癌、乳癌、甲狀腺癌，但大多為初期；至於腸癌個案相對較少，主要是民眾定期接受無痛大腸鏡檢查觀念提升，也再次顯現定期健檢、及早篩檢的重要性。

聯安預防醫學機構、聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，肺癌及乳癌致死率並不比胰臟癌高，但罹癌人數越多，越可能因此有較高的死亡人數，若能養成儘早及定期篩檢的習慣，仍能提高存活率。

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衛福部預估，肺癌發生率未來幾年仍會居高不下。洪育忠分析，肺癌雖是高致死率的腫瘤，與過去十年不同的是，隨著及早篩檢及早治療的觀念普及，越來越多肺癌患者是在0期或1期被發現。現今肺部低輻射電腦斷層攝影的推廣，有助於發現早期肺癌，但相對地也會因篩檢率提高，使得肺癌發生率跟著提高。

值得注意的是，罹患肺癌大半數為不吸菸者，其中有九成女性更是完全不吸菸。洪育忠說明，許多肺癌研究歸因為PM2.5的空氣汙染所致，而家族遺傳及基因亦會增加罹癌的風險，尤其女性朋友受到這一方面的影響更為明顯。

乳癌近幾年有年輕化的趨勢，洪育忠表示，基因與高脂肪飲食、環境荷爾蒙如塑化劑的氾濫極大地影響女性荷爾蒙代謝，是致使乳癌發生的關鍵因素，要特別注意於日常多多攝取十字花科蔬菜、茄紅素及多樣植化素，並減少使用具有環境荷爾蒙製品如塑膠類產品，有助於荷爾蒙代謝的平衡，與女性荷爾蒙相關的癌症如子宮內膜癌、卵巢癌及與男性荷爾蒙相關的攝護腺癌亦是如此。

甲狀腺癌雖然不是衛福部統計十大癌症死因之一，然而在聯安的112年癌症發生統計中卻是位列第三，研究指出，甲狀腺癌與輻射線暴露與接觸到輻射食物有很大的關係。洪育忠提醒，甲狀腺結節是甲狀腺癌最常見的形式，需透過超音波檢查才能發現。有些民眾誤以為甲狀腺血液檢查正常，而輕忽風險，呼籲民眾要有完整檢查的正確觀念，才能全面掌握甲狀腺健康。