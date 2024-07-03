別等睡覺才開！冷氣「好眠設定法」涼整晚　1睡姿散熱快

▲想要一夜好眠，開冷氣的時機與溫度很重要。（示意圖／記者謝婷婷攝）

文／早安健康編輯部

在晚間睡覺開冷氣時，比起白天清醒比較麻煩的地方在於，有點太冷或有點太熱，可能都因為在睡眠中，不易及時發覺，甚至可能因此導致睡眠品質變差或太冷而生病。因此睡覺時吹冷氣，事前準備工作要多注意。現在就來看晚上睡眠時要特別注意哪些。

睡前2小時開冷氣

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日本睡眠學會理事宮崎總一郎表示，夏天氣溫、濕度都較高，因此睡覺時深層體溫不容易散出，這時候人就無法睡得安穩。許多人會開冷氣睡覺，他表示如果能善用現代科技，可以讓人睡得舒服，睡眠品質也會變好。具體的技巧就是提前打開臥室的冷氣。

這樣做難道不是浪費電？宮崎總一郎表示，大多數人在睡前都可以耐熱，等到上床後才開冷氣。但是，這麼做其實只有房間空氣是冷的，牆壁還是處在高溫狀態。如果睡著後是設定成定時開關，則冷氣一關，儲存在牆壁裡的熱氣就會釋放，讓溫度急速上升，這時正好還是熟睡狀態，就會因此睡不好。

因此在睡覺前2個小時先開冷氣，上床後3小時後，可以定時設定關掉冷氣，如此還能夠保持一定的溫度，直到凌晨4點左右。

宮崎總一郎說，人的體溫在凌晨2點到4點較低，此時睡意也最強，之後體溫就會緩緩上升。凌晨4點後，為了要順利清醒，會慢慢提高體溫，因此室溫最好也要跟著慢慢提升，不要影響體溫，才能順利在早晨醒來。

▲專家建議可先從23、24度開始，再找出自己覺得最舒服的溫度。（示意圖／記者劉維榛攝）

睡前冷氣溫度設定從23至24度開始

那麼睡前設定冷氣溫度，應該要幾度較好？若以清醒時從25度開始，往上或往下嘗試，找出最適宜自己的溫度，專家普遍建議，可以先從23或24度開始，同樣也是找出自己覺得最恰當的溫度即可。

仰睡容易散熱

林口長庚呼吸道疾病科主治醫師陳濘宏曾受媒體訪問指出，睡覺覺得熱時，和側身蜷曲的姿勢相比，仰臥平躺更涼快，可能和面積比較大，更容易散熱有關。如此可以既能睡得安穩，也不會覺得太熱。

躺得越低越涼快

由於熱空氣上升、冷空氣下降，若床架太高，對溫度的感受相當明顯。睡覺時可盡量靠近地面，比方說，可將床墊放在地板上，或直接躺在地板上睡，降溫感受較明顯。

除了以上的建議，有許多清醒時刻吹冷氣養生的訣竅，比方如何應用風扇、吹冷氣也要小心受涼、皮膚保健等，別忘了也要應用在睡眠時！



本文經授權轉自早安健康，原文引自：你家冷氣開幾度？專家曝「最佳溫度設定法」，加碼3招涼快又一夜好睡