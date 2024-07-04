「熱中暑」會要命！醫示警「早期6症狀」　1時段別出門

▲這段時間天氣高溫炎熱，醫師提醒要慎防熱傷害。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

熱中暑是嚴重的高溫相關疾病，環境因素是主要誘因。醫師提醒，若想預防熱中暑，要盡量避免在最熱的時段，通常是中午到下午3點外出或進行戶外活動，另也要留意熱中暑的早期症狀，包括「頭暈、頭痛、噁心、皮膚發紅發熱且乾燥、心跳加快和呼吸急促」，若不及時處理，症狀往往會迅速惡化，恐會危及生命。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥指出，當人體無法通過正常的散熱機制來調節自身體溫時，就會發生熱中暑，一般來說，當環境氣溫超過35°C、且相對濕度較高時，人體就難以通過出汗來降溫，增加了發生熱中暑的風險，需特別注意的是，當人體的體溫調節機制失調時，某些群體更容易受到影響，包括老年人、嬰幼兒、慢性病患者以及需要長時間在戶外工作或運動的人。

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識別熱中暑的症狀至關重要，早期症狀包括「頭暈、頭痛、噁心、皮膚發紅發熱且乾燥、心跳加快和呼吸急促」，若不及時處理，症狀往往會迅速惡化，會出現「高燒（體溫超過40°C）、意識混亂、抽搐、昏迷」。值得注意的是，熱中暑與熱損傷的主要區別在於，熱中暑患者往往「皮膚乾燥無汗」，這是因為體溫調節機制已經完全失效。

預防熱中暑的關鍵在於採取適當措施，鍾稟彥指出，首先應盡量避免在最熱的時段外出或進行戶外活動，如必須外出，要確保充分補水，每15至20分鐘喝一次水，即使不口渴也要主動飲水；穿著寬鬆、淺色、透氣的衣物有助於散熱，就算待在室內，也要使用空調或風扇來保持涼爽。

對於必須在高溫環境工作的人，應調整作息，增加休息頻率，並在陰涼處休息，特別是老年人和慢性病患者，更要注意避免暴露在高溫環境中，並保持室內涼爽。

如果疑似熱中暑，要先將患者移到陰涼處，脫去多餘的衣物，可以用冷水淋浴、冰敷或用濕毛巾擦拭身體來迅速降溫，如果患者意識清醒，應給予水份或運動飲料補充體液和電解質，但不要大量飲水。如果症狀嚴重或患者出現意識不清的情況，必須立即撥打急救電話請求協助就醫。