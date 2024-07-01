不只頭！冷風「別直吹2部位」　醫：常被忽略

▲把生活環境的溫度調控在穩定合宜的範圍，氣血運行也較容易維持平衡。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／早安健康編輯部

天氣一旦熱起來，你可以忍著不吹冷氣嗎？近年來氣候變遷，台灣夏天異常高溫的情形也增多了，氣溫36度不再是罕見的情況。在不得不吹冷氣的情形下，你一定想不到，其實換一個角度思考，吹冷氣反而可以養生，這是有中西醫理論支持的現代養生理念。

天人相應，妥善應對做好身體保健

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中醫自古以來特別強調「天人相應」，意即人與環境之間會互相影響，尤其是溫度、濕度，對人體都會造成一定的影響，人體也會針對外在環境產生相對的反應，其間的調節若失去平衡，就有可能產生病症。

中西醫師高定一指出，空調可以視為一種修正環境條件的工具。「冷氣是一種工具」，就像「以前沒有手機，現在有手機」，但工具就具有兩面刃的特質。就好像古代與現代都有「車」，善用車輛可以為生活帶來許多便利，但「古人也沒有這麼快的車」，速度快「可以達成以前做不到的事情，那當然就要小心開，不要出車禍」。

高醫師進一步說明，吹冷氣對身體正面的影響，是希望環境中的溫度保持比較穩定的狀況，讓人感到舒適，如此一來，身體就不需要花費多餘的精力去矯正因為溫差造成的種種問題。他解釋：「天氣熱為什麼會流汗？是因為人體的運作需要恆定的體溫，但由於環境溫度過高，故而人體必須著手修正這個狀況，也就是藉由發汗來幫助散熱」。因此，「如果把長時間生活、工作環境的溫度，調控在一個穩定且合宜的範圍，對人體來說就是一個相對較輕鬆的狀態，氣血運行也會比較容易維持平衡。」

「冷氣是科技進步帶來的工具，只要能知曉其利弊與它所帶來的影響，就能妥善運用，例如溫度設定合宜範圍、空調風流不要直吹人體、濾網要定期清洗或更換等，並沒有說中醫師就一定反對大家吹冷氣。」高定一中西醫師補充道。

▲冷風除了不要吹頭外，後頸部與膝蓋也要避免。（示意圖／記者謝婷婷攝）

風不要直吹頭，還有兩部位更需避免

一般來說有養生概念的民眾，都會注意「風不要直吹頭部」，長庚醫院主治醫師高定一提醒，還有兩個建議避風的重要部位，經常被大部分民眾所忽略：

1.後頸部

根據中醫的觀點，風邪通常是從後頸這個區塊開始侵襲人體，很多人感冒最初始的病徵就是後頸部的僵硬痠痛，接著可能向上延伸導致頭痛，後續則可能會出現喉嚨痛、打噴嚏、咳嗽等症狀。

2.膝蓋

膝蓋成為需要特別注意的部位，往往跟乘車有關。高定一醫師提醒，小客車空調的後座出風口通常朝向後座乘客膝蓋的方向，如果有乘客剛好有膝部舊傷痼疾或退化性關節炎等問題，建議宜調整風向避免冷風直吹，以免風寒趁虛而入，導致膝蓋痠痛復發。

▲寒邪會影響血液循環，久而久之引發諸多疾患。（示意圖／Pixabay）

冷氣直吹寒邪易入侵

也是天然藥物學博士的高定一醫師說，冷氣風吹、溫度低而導致生病，屬於寒邪入侵的範疇。中醫認為「寒主收引」，就是寒邪會造成經脈緊縮，影響血液循環，進而容易導致痠痛，久而久之甚至可能影響關節的活動度，引發諸多疾患。

舉例說明，在一般情況下，處於合理溫度範圍的空調房間中，應該不會有冷到發抖的感覺，這是因為人體的體溫調節中樞正常發揮功能之故，而在中醫的觀點，則是由於人體的「衛氣」正常運行於肌膚表面，如同防護罩一般，確保機體的免疫與體溫調節等功能正常運作；然而，當感冒發燒導致「營衛不和」，就算是穿著厚衣裹著棉被吹著暖氣，患者可能都還是會感覺冷到發抖，即代表其體表的這道防護罩可能出了問題。

許多人的工作型態是常需頻繁進出冷氣房，例如中午走出辦公室冷氣房去買午餐，回來吃完後又出門去跑業務。在進出冷氣房過程中，因為戶外炎熱流汗，進入冷氣房身上的汗卻沒擦乾，很容易感冒。這是因為流汗的時候，皮膚汗孔是打開的，在汗沒擦乾情況下，突然吹到冷氣，特別容易感受到寒邪。

高醫師建議，一般來說，冷氣風向可調整為朝上方、天花板方向吹送，「冷空氣由於密度較大，傾向於向下沉降，因此將冷氣出風向天花板吹送，較有利於室內空氣對流，有助於室內溫度迅速且穩定地下降。」

本文經授權轉自早安健康，原文引自：冷氣直吹3部位使人頭痛、膝蓋痛！醫曝「吹冷氣3訣竅」竟也能養生