「大便黏馬桶」是3類食物吃太多！醫曝罹癌可能性

▲你也時常發現自己的「便便黏在馬桶上」沖不乾淨嗎？（示意圖／視覺中國）

文／常春月刊

大部分大便黏馬桶的人，飲食少吃全榖、蔬果類，目前醫學文獻上沒有證據顯示，大便型態較為乾黏的人，罹患大腸癌的風險較高。不過，少數的大腸癌患者糞便帶有黏液，大便就可能沾黏在馬桶上，但並不是大腸癌的常見徵兆。

國泰綜合醫院教育部師培中心副主任、消化內科主治醫師陳信佑指出，食物經由食道進入消化系統，依序在胃、小腸、大腸等消化器官，進行營養、水分的吸收及利用過程，無法被身體所用的殘渣，大腸以蠕動方式慢慢往直腸推送，最後排出體外，就形成所謂的糞便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大便型態非評估大腸癌徵兆的可靠證據

陳信佑表示，糞便的主要成分為不可溶性膳食纖維、細菌、脂肪、蛋白質及腸道壁死亡細胞等，大便型態可反映出個人的日常飲食習慣，如果日常飲食攝取較多的全榖雜糧類、蔬果等高纖食物，大便外觀會呈現長條狀。

若是經常食用高脂肪、高蛋白質及精緻澱粉的加工食品，如漢堡、炸雞、薯條、麵包、蛋糕、餅乾等，尤其飲食脂肪含量過高，消化器官無法完全消化及吸收利用，糞便的脂肪過多則不容易成形，質地也會較為乾黏，自然會增加排便時間，排便時容易沾黏在馬桶上，也會感覺大便大不乾淨、擦不乾淨。

不過，陳信佑認為，大便型態並不能作為評估大腸癌徵兆的可靠證據，只能代表日常飲食選擇較為不健康，高纖食物及水分攝取較為不足；目前醫學文獻也沒有證據顯示，大便型態較為黏稠的人，具有較高的機率罹患大腸癌。

▲有非常少數的大腸癌患者會排出黏液狀糞便。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

腫瘤生長位置不同，症狀也會不一樣

陳信佑補充，臨床上，有非常少數的大腸癌患者會排出黏液狀糞便，主因是腸道腫瘤引起狹窄出現不正常的分泌物，確實有可能會造成大便沾黏馬桶，但並非常見的情形。

另外，如果大腸腫瘤靠近肛門口，容易出現排便困難、糞便細長，甚至嚴重便秘、糞便帶鮮血的狀況；若是腫瘤長在右側大腸，則會伴隨貧血、解血便，才是比較常見的大腸癌徵兆。

延伸閱讀：

·又便祕了！醫強推「4撇步」不用硬擠就出來 上廁所帶1物拉更順

·吃飽就拉！專家揭「飯後想便便4大真相」 這1種恐是生病了