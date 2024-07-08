睡不飽會胖是真的！　醫列「4大影響」嘆：常常被忽略

▲你會瘦不下來，可能與睡不好、睡不飽有關。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為了在夏天穿上性感辣裝，許多愛美人努力瘦身，卻老是遇到瓶頸？就算靠著嚴格控制飲食和積極運動，體重仍頑固地一動也不動，讓人好沮喪。中醫師謝秉芳指出，「睡眠障礙」恐是導致難瘦的重要原因，卻常常被人忽略，原因是它會導致荷爾蒙失調、代謝減慢、胰島素阻抗與行為改變，呼籲大家要重視。

昇陽中醫診所中醫師謝秉芳在粉專PO文表示，有一個會影響減重成效，但常常被忽略的因素是「睡眠品質和時間」，研究顯示睡眠障礙可能是導致體重難以減輕的重要原因。究竟睡眠不足如何影響體重控制？醫師列出4點：

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1.荷爾蒙失調：

睡眠不足會增加「飢餓素」的分泌，並降低「瘦素」水平，荷爾蒙失衡引發過度飲食和體重增加；此外，睡太少還會增加壓力荷爾蒙「皮質醇」的分泌，它與脂肪堆積、變胖有密切關聯。

2.代謝減慢：

睡太少致使基礎代謝率下降，讓身體在休息狀態下消耗更少能量，即使攝取相同數量的食物，體重也更容易增加。

3.胰島素抵抗：

睡不飽會降低對胰島素的敏感性，人體需要分泌更多胰島素以維持正常血糖水平，因而可能造成脂肪堆積。

4.行為改變：

沒睡飽會使白天疲勞，減少身體活動量，並且讓人更想吃高糖、高脂食物以快速獲取能量。

▼睡不飽不僅隔天疲勞無力，還可能更想攝取高熱量食物。（示意圖／記者李佳蓉攝）

謝秉芳引述美國國立衛生研究院研究表示，平均每晚睡眠少於5小時的人，肥胖風險增加45%，顯示睡眠時間不足與肥胖有正相關；芝加哥大學醫學院研究則發現，短期睡眠不足（每晚4小時）會使受測者的胰島素敏感性降低，因而增加罹患糖尿病和肥胖的風險。

謝秉芳提醒，當在減重過程中卡關，可回頭檢視是否為睡眠出問題，必須擁有良好且足夠的睡眠才能在減重路上更加順利。