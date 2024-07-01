60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

▲攝護腺癌為男性特有的癌症。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師王建勝指出，「攝護腺癌」為男性中最常見的癌症之一，有近90%的患者都是50歲以上，由於早期沒有明顯症狀，因此許多人常常因為「無感」而錯過最佳的治療時機。他提醒，當注意到有頻尿、排尿困難或是尿液異常等跡象，就是幫助你辨別、可盡早尋求醫師協助的警訊。

王建勝醫師在粉專發文衛教，指攝護腺是男性健康不可忽視的議題，其為男性中最常見的癌症之一，尤其是老年人，因此建議定期進行攝護腺篩檢，包括PSA血液檢測，都有助於早期發現潛在問題。

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王建勝說明，治療攝護腺癌的方法因情況而異，可能包括手術、放射線治療、荷爾蒙治療等，但最重要的是與醫師合作，找到最適合患者本身病況的治療方案。他也提醒，男性無論幾歲，都應關注攝護腺健康，透過定期檢查、保持健康的生活方式，並隨時注意任何異常症狀，就能預防攝護腺癌找上門。

▲醫師指出，由於攝護腺癌初期症狀易與良性攝護腺肥大混淆，讓人容易忽略。（示意圖／本報資料照）

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉醫師表示，攝護腺癌初期大多沒有徵兆或症狀不具特異性，除了易與好發於50～60歲的「良性攝護腺肥大」症狀混淆外，病友也往往忽略警訊，以至於近60%台灣病友確診時已是晚期，更有30%以上病友初次診斷時就有轉移病灶。

提到攝護腺癌的危險因子，除年齡60～80歲外，有「攝護腺癌家族史、帶有如BRCA突變基因者、服用男性激素或平時攝取較多高脂肪食物」等都是高危險群。歐宴泉也呼籲，50歲以上男性應每半年定期至泌尿科進行血液攝護腺特異性抗原（PSA）檢查和肛門指診，若是高度懷疑者，建議進行多參數磁振造影融合超音波影像切片。