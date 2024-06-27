突然想吃炸物「恐是身體脫水」！嘴饞吃4食物　看出身體缺什麼

▲醫師指出，突然想吃鹹酥雞，恐是身體輕微脫水或電解質失衡。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否曾有「突然嘴饞好想吃OO」的經歷？家醫科美女醫師許書華發文指出，當突然想吃甜食、肉、炸物，或是突然想喝汽水咖啡，可能暗示著身體正缺乏特定營養素。其中像是嘴饞好想吃鹹酥雞，恐是因身體輕微脫水或電解質失衡，一旦發現自己飲食上口味越吃越鹹，必須檢視最近生活壓力是不是太大。

許書華醫師在粉專《許書華醫師 陪妳寫日記》衛教分享，「嘴饞」是種常見的飲食行為，但背後恐是身體正發出健康警訊，若突然想吃「4類食物」，往往暗示著你身體缺乏這些特定營養素。她也提醒，嘴饞常與情緒或壓力有關，若有必要也可尋求醫療協助：

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1.突然想吃甜食：缺乏鉻、能量

可能因身體能量不足而渴望糖分，或缺鉻會降低胰島素敏感性，減弱糖的耐受性​​​​，易產生糖癮。

建議補充：蘋果、花椰菜、黑豆等

2.突然想吃肉：缺乏鐵、胺基酸

可能因體內缺乏胺基酸，或鐵質不足使身體感到疲倦，常發生於女性生理期。

建議補充：紅肉、菠菜、豬血/鴨血等

▼突然好想吃肉，可能是體內缺鐵。（示意圖／記者黃士原攝）

3.突然想吃炸物：缺乏水、電解質

可能因身體輕微脫水或電解質失衡。如果發現口味愈吃愈鹹，也要檢視近期生活壓力是否過大。

建議補充：柳橙、木耳、橄欖等

4.突然想喝汽水、咖啡：缺乏鈣

是因體內缺鈣會使你需要咖啡因提神，但過量咖啡因會將骨骼中的鈣過濾出來，造成惡性循環。

建議補充：起司、牛奶、小魚乾等