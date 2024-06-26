全台破5百人熱到送醫！醫示警：1族群在家要小心　有4小時少外出

▲醫師提醒，天氣炎熱，若有頭暈現象出現，應先至陰涼處散溫，補充水分。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

連日高溫飆升，體感溫度飆破40度。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學提醒，目前急診因為熱衰竭就診的患者，大多都是出現頭暈、有點脫水的熱衰竭現象，也以長者為多。她提醒，除了老人家要留意外，若有臥床、無法說話、表達不適的族群也一定要特別注意，假設家中沒有開空調，導致熱傷害。

衛福部統計，6月1日至25日熱傷害就診總計515人次。田知學說，急診近日因為熱傷害或熱衰竭就診的患者，大多會有頭暈、脫水的情況，也以長者族群為多。她表示，會觀察到個案嘴唇較乾、脫水的症狀。她提醒，若前一天睡眠不足，隔天若有早起聚會或健行活動建議先取消，且即便待在外面，也不要待在過熱的天氣底下太久。

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田知學提到，若有出現頭暈等症狀，可先到陰涼處散溫，多喝水，並用濕毛巾擦拭身體，若還是不舒服就要盡快到醫院，否則嚴重可能會昏倒或中暑。她指出，除了室外高溫，家裡不夠通風也會有風險，另外還有不會說話的臥床患者，有時候家屬還是會幫忙蓋被，但太熱導致體溫高，以為是感染送到醫院，發現可能是熱傷害。

田知學表示，若在夏天家中沒有開空調，一定要留意不會說話、不會表達不適的族群。

國健署署長吳昭軍提醒，高溫濕熱的環境下，水分若補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害，提醒嬰幼兒、長者、戶外工作者及患有慢性疾病者等族群，穿著涼爽的衣服材質，待在通風處，每工作一段時間，適度休息，定時定量補充水分，切勿短時間內補充大量的冰水，並及時注意自身身體狀況

國健署指出，預防熱傷害口訣「涼、補、心」，涼是「保持涼爽」，穿著寬鬆、淺色衣服，並適時開窗通風搭配電風扇，促使室內空氣流通，若需要開冷氣，溫度建議設定在26至27度，並可搭配電風扇，達到室內降溫效果，出門可選擇有冷氣的公共場所，避免悶熱的環境。

補是「補充水分」，國健署表示，水分佔人體約70%，一般民眾應定時定量喝水，不要等到口渴才喝，因為口渴時身體已經處於缺水狀態；也避免瞬間大量補充水分或冰水，造成身體不適，且不以酒精及含糖飲料取代。另外，經醫囑須限制飲水量者，應遵循醫師建議。

心為「隨時留心」，留意中央氣象署所發布的氣象高溫警訊，國健署表示，儘量避免於上午10時至下午2時出門，可選擇再晚一點外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施，隨時留意自己身體狀況，如出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，務必迅速設法保持涼爽降低體溫、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐或意識持續不清，需立即就醫或請人協助撥打119，轉送至醫院。