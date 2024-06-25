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老人味「3部位最濃」！名醫2招快速除臭：沒出門也要洗

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲不少長輩身上飄出老人味，成因目前在醫學上仍不清楚。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

阿公阿嬤身上不時飄出一股「老人味」，想抱抱時常遭晚輩拒絕？外科名醫江坤俊說，老人臭的成因在醫學上仍不明，主流說法認為，分布於全身的皮脂腺隨著年紀增長而改變，除了於前胸、後背及耳後的皮脂分泌量增加，其成分中的「棕櫚油酸」也變多，暴露於空氣中氧化形成2-壬烯醛，就是老人臭的由來。並分享可靠著2招快速除臭。

江坤俊醫師在健康2.0頻道中引述日本研究發現，有老人臭的人容易引起心血管疾病，因為皮脂腺中的棕梠油酸真的特別多。不過他認為有點「倒果為因」，患有心血管疾病者代表血液較油，這類人通常愛吃肉、飲食較油膩，因此透過血液、尿液、糞便或汗腺所排泄出的油脂成分也較多，皮脂腺中分泌出的棕梠油酸自然多、老人味當然比較重。

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因此，江坤俊說，不是老人臭導致心血管疾病，而是罹患心血管疾病的人，因飲食習慣不佳，讓皮脂腺分泌較多油，進而促使老人臭味濃重。

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲除了可靠洗澡消除老人臭，也可多攝取抗氧化食物。（示意圖／pixabay）

想要快速去除老人臭，江坤俊說，其為棕櫚油酸被氧化後所產生的氣味，因此多攝取「抗氧化食物」理論上有幫助，例如富含維生素C的黃綠色蔬菜，如菠菜、綠花椰菜、苦瓜、柑橘、鳳梨等；含維生素E食物如橄欖油、芝麻油、腰果及核桃等堅果。

再來則是要定時、適當的清潔，江坤俊說，重點部位位於皮脂腺分泌特別旺盛的「耳後、前胸及後背」，但也不要過度清潔，否則皮膚變得乾燥而易產生其他毛病。另一個重點則在於除了清潔身體外，寢具也別放過，因皮脂分泌出來的物質會沾染到棉被、床單上，若只單就清潔身體，臭味依舊揮之不去。

江坤俊補充，並非「沒出門身體就不會髒」因而不用洗澡，事實上皮脂腺依舊會分泌，因此適度洗澡、清潔寢具，多食用抗氧化食物，就能去除老人味。

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