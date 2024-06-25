3歲妹常鬧脾氣！醫揪動作發展異常　7月起免費6次「兒童發展篩檢」

▲7歲以下6次兒童發展篩檢下個月啟動。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

少子化發展下，每個孩子都是心中至寶。而3歲前，更是黃金療育期，衛福部國健署今（25）日公布，未滿7歲「兒童發展篩檢服務」於7月1日起正式上路。醫師提到，量表工具中的題目是透過許多專家共同設計，希望能讓臨床醫師在門診方便篩檢。先前曾有一名3歲孩童看診時，主訴是情緒發展問題，透過量表篩檢，發現是動作發展有異常，導致有情緒反應。

0至6歲為兒童發展重要階段，國健署表示，3歲前更是關鍵「黃金療育期」，7月1日起針對未滿7歲孩童新增6次兒童發展篩檢服務。馬偕紀念醫院早期療育評估中心主任陳慧如說，兒童發展篩檢就如同開啟未來的一把鑰匙，專家與團隊們在設計工具時，也是帶著信念一起執行，希望可讓臨床醫師們在門診快速又全面的篩檢。

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陳慧如提到，先前曾遇過一名3歲的妹妹，家長帶到診間時，主訴是情緒問題看診，呼叫孩子卻都不理人且常常哭鬧、發脾氣，當時也使用了這份兒童發展篩檢量表做完評估後，發現孩子的問題其實在於粗大動作和精細動作的分數並未通過，但在語言認知、正常社會發展面向測驗結果是正常。

陳慧如說，神經學檢查結果發現，孩子是先天性的神經發展性障礙、肌肉張力比較低下的孩子。她反問家長，孩子是否在學校常因動作較慢，會被老師唸，或是常常在執行動作時，會鬧脾氣等，家長也都確認確實有這樣的情況。

陳慧如表示，個案一開始的主述是情緒發展問題，但透過兒童發展篩檢量表評估後，用了這個篩發現孩子其實是動作發展，導致情緒反應。

▲國健署表示，透過兒童健康手冊可觀察兒童發展，並由專業醫師提供篩檢。（圖／記者張乃文攝）

國健署說明，兒童發展的「監測」部分，家長們運用兒童健康手冊的家長紀錄事項，觀察且紀錄兒童發展情形；「篩檢」部分，由專業醫師提供篩檢，如發現有疑似發展遲緩問題，則透過衛教、追蹤或轉介至兒童發展聯合評估中心或地方政府的評估醫院，進行「評估」與診斷。

研製臨床醫師使用的標準化篩檢工具後，國健署公布，提供6次兒童發展篩檢服務，由接受過標準化篩檢工具訓練的兒科、家醫科專科醫師或幼兒專責醫師，針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展四大面向進行篩檢。自今年7月1日起，符合未滿7歲的兒童，家長可依篩檢服務補助時程，帶孩子到住家附近的兒童發展篩檢服務院所接受服務，提醒家長或照顧者別忘了攜帶「健保卡」與「兒童健康手冊」。

國健署提醒，只要孩子具有健保身分，在下列6個階段，分別為6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童，每階段各接受1次政府補助的篩檢服務，也可配合兒童預防保健服務執行。比照兒童預防保健服務，家長須攜帶「健保卡」及「兒童健康手冊」，由院所提供篩檢服務。若持用舊版兒童手冊，將於首次接受兒童發展篩檢時，由提供篩檢服務的醫院、診所或衛生所，提供兒童發展篩檢就醫憑證卡(綠色紀錄卡)，將此紀錄卡貼附在兒童健康手冊；若持用新版兒童手冊，則會直接裝訂於手冊內。