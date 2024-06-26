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止痛藥「最佳服用時機點」曝！　醫認證：效果可達80%

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫師建議止痛藥「越早吃越好」，別等到受不了才吃。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／常春月刊

止痛藥依照目的不同，使用的方式也不同。如果是因為疾病而需要規律服用止痛藥，例如普拿疼，建議每天以服用4次為上限，服藥間隔4～6小時，隨不隨餐服用都可以。

如果是服用非類固醇消炎止痛藥，則建議餐後服用或隨餐吃，以降低對腸胃的刺激。

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小兒專科及過敏氣喘專科曾俊睿提醒，服用止痛藥的時機點很重要，越早吃越好。例如在輕度頭痛時吃藥，效果可達80%，如果到了重度頭痛時才吃藥，效果可能只有30%，所以越早吃止痛藥，止痛效果越好，不要等到受不了了才吃。

當心止痛藥的副作用

1.乙醯胺酚：最安全，只要在安全的劑量之內（500mg，一天3～4顆之內），大部分人都可以安心使用。

2.非類固醇消炎止痛藥：可能造成腸胃不適、皮下出血、凝血功能異常、增加心血管疾病以及中風等副作用。另外，非類固醇消炎止痛藥中的阿斯匹靈比較特別，不建議使用在12歲以下的兒童，因為可能引發雷氏症候群，這是會造成死亡的急症。

3.鴉片類止痛藥：可能的副作用包括痙攣、呼吸抑制、頭痛、噁心、口乾、視力模糊、虛弱、便秘等。

醫師的小叮嚀

曾俊睿表示，止痛藥是克服疼痛的有效幫手，加上有些止痛藥取得便利，一不小心就可能因過量服用而提高危險性。民眾應遵守包裝或醫師、藥師指示服藥，切勿自行購買來路不明的藥物，或是擅自增減藥量，以免止痛不成反傷身。

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