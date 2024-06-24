才6月就熱爆！全台413人熱傷害送醫　醫示警「5大高風險族」

▲醫師提醒，夏天在戶外活動一定要注意防曬和補充水分。（圖／記者劉亮亨攝）



記者趙于婷／台北報導

好熱！根據衛福部最新統計，今年6月截至6月23日止，全台熱傷害送醫人數已有413人次。醫師也提醒，「嬰幼兒、老年人、本身有慢性疾病或免疫系統疾病的患者、運動員以及戶外工作者」為熱傷害好發族群，其中0～3歲的嬰幼兒因體溫調節中樞尚未發育成熟，稍不留意就會致命。

台北慈濟醫院兒科加護病房主任邱馨慧指出，在高溫悶熱的環境下，容易造成身體散熱機能下降，體溫持續上升，就會引發「熱傷害」，熱傷害進程快速，程度由輕到重依序為「熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭及中暑」四種。

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邱馨慧進一步說明，熱傷害症狀從臉部發紅、口乾舌燥開始，若未適時補充水分與電解質，會演變成頭暈、反胃、尿液減少、抽筋、甚至暈厥，以孩子來說，當孩子出現冒冷汗、手腳冰冷、意識不清及心跳加速等症狀時，即已進入熱衰竭狀態。

▲台北慈濟醫院兒科加護病房主任邱馨慧。（圖／醫院提供）

熱衰竭距離中暑只有一線之隔，熱衰竭的特點為身體摸起來很熱，但手腳濕冷，體溫量測多低於40度，到了中暑程度時，皮膚則呈現發紅乾燙狀態，體溫多高於40度，死亡率高達3至8成。

邱馨慧提醒，預防重於治療，要預防熱傷害，進行戶外活動時務必記得穿著輕便、淺色、透氣、寬鬆的衣服，輔以防曬乳、遮陽帽、或陽傘等防曬，並隨時補充水分，同時留意孩子的精神活力及排尿狀況；若活動力明顯減退、精神狀況疲憊或是尿量減少，家長一定要提高警覺，及時補充水分和電解質。

而針對夏日發生熱傷害該如何舒緩孩子的症狀，邱馨慧也提供以下三點處置方式：

1.轉移至陰涼透風的環境

若環境有空調、風扇可提升散熱效果，同時也要避免人群圍繞造成空氣悶熱不流通。

2.適時補充水分電解質

在孩子一直冒汗時，就必須適時補充水分與電解質，運動飲料或是含少許鹽分的冷開水是很好的選擇；但若孩子非清醒狀態，切勿將水倒入口中，否則易造成吸入性肺炎，增加症狀嚴重性。

3.物理性散熱

去除或解開孩子的衣服，使用冰枕、冰袋、退熱貼，敷貼在後頸、腋下、背脊、關節等處，幫助散熱降溫。