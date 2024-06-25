「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

▲魚油搭配葉黃素一起吃有相輔相成的作用。（示意圖／取自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人工作忙碌壓力大、飲食作息不正常，根據統計，台灣有超過1/4的民眾每天都會補充維生素與保健食品。營養師彭逸珊就分享「一起吃效果更好」的4大保健品組合，像是魚油＋葉黃素、膠原蛋白＋維生素C、鐵＋維生素C，以及鈣＋鎂。除了保健品外，也能運用在食物上，如吃含鐵質的牛排時，附餐飲料可選擇含維生素C的柳橙汁或奇異果汁。

彭逸珊曾在粉專《愛健康營養師 珊珊》盤點「4組保健品」一起吃更有效：

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1.魚油＋葉黃素

兩者皆屬於脂溶性營養素，葉黃素有助於預防黃斑部病變，魚油則可緩解乾眼狀況。

2.膠原蛋白＋維生素C

維生素C可促進膠原蛋白生成，也具有抗氧化能力。

3.鐵＋維生素C

維生素C可以促進鐵的吸收。

4.鈣＋鎂

兩者都能幫助肌肉正常收縮、放鬆，與神經正常功能，推薦在睡前補充，可以放鬆舒壓。





▲各種保健食品「吃對時間」更能發揮功效。（示意圖／本報資料照）

彭逸珊曾提到，保健食品既然要吃，就要吃對時間，且一定要先了解自己需要的種類，缺什麼再補充什麼，並不是吃的愈多或劑量愈高愈好，挑選適合的保健食品，並適量使用。營養師提供常見保健食品及其對應的服用時間，供大家參考：

－空腹吃：滴雞精、蜆精、鱸魚精、靈芝、人蔘、馬卡、膠原蛋白、蜂膠、益生菌、酵素、鐵。

－隨餐或餐後：甲殼素、葉黃素、蝦紅素、綜合維生素、魚油、維生素B群、碳酸鈣、薑黃、茄紅素、消化酵素。

－睡前吃：鈣（除碳酸鈣）、鎂、葉酸、膠原蛋白、維生素B群。