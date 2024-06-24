咳嗽、發燒、喉嚨痛！　醫：病人多到不像夏天

▲醫師說，過往夏天都是耳鼻喉科小兒科的淡季，也就是病人數會比冬天少30%左右。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師張益豪表示，最近門診確實不管兒童或者小孩，發燒、喉嚨痛、咳嗽的就診病人多到不像是夏季；而流感、新冠病毒感染有很相似的表現症狀，那就是大多都會有高燒、疲倦、喉嚨疼痛或咳嗽。

張益豪近日在臉書說，不要覺得醫師就不會生病，最近也是喉嚨痛痛，差一點發燒！今年6月很不像6月，夏天上呼吸道感染是會比冬天少很多的，但身為家長的你有沒有發現，自己與小孩怎麼夏季感冒發燒這麼頻繁！

[廣告]請繼續往下閱讀...

張益豪指出，過往夏天都是耳鼻喉科小兒科的淡季，也就是病人數會比冬天少30%左右；但最近門診確實不管兒童或者小孩，發燒、喉嚨痛、咳嗽的就診病人多到不像是夏季。

張益豪提到，這些上呼吸道症狀的民眾，確實不乏有流感病毒、新冠病毒的確診者，流感來說，上呼吸症狀通常比較齊全，大多有身體痠軟、咳嗽、鼻塞、流鼻水較多項的上呼吸道表現。

▼醫師表示，最近發燒、喉嚨痛、咳嗽的就診病人多到不像是夏季。（示意圖／記者陳俊宏攝）



張益豪表示，至於新冠的話，症狀還是跟過往一樣變化多端，排列組合滿多的，有的單純流鼻水、鼻子痛，而有的是以頭暈、甚至噁心嘔吐為表現，但也有部分民眾就只有喉嚨痛。

張益豪說，流感與新冠病毒感染有沒有很相似的表現，有的！那就是大多都會有高燒、疲倦、喉嚨疼痛或咳嗽，也因為很相似，所以醫師在診斷時，還是需要以快篩來當作協助鑒別診斷。

張益豪指出，新冠疫情已經3年多了，民眾對於快篩其實把握度都滿高的，可以自我檢測；但如果是流感病毒，就需要透過醫師的檢查技巧來幫民眾做快篩，民眾是無法在外面取得流感病毒的快篩產品，需要到醫療院所接受檢查。

張益豪提到，甚至流感盛行的季節，公費抗流感病毒藥物給予，是只需要醫師的臨床檢查經驗判斷，認為民眾是流感，就可以直接給予，不需要有快篩陽性（這是因為考量到偽陰性的問題）。

張益豪表示，新冠確診之後，目前治療方式有西醫的抗病毒藥物跟中醫的清冠一號；流感部分呢？有抗病毒藥物，不管是一次服用兩顆服用一次即可的劑型，或是早晚一次5天的劑型，效果都不錯，建議跟醫師討論之後，再來使用公費或自費抗流感病毒藥物。