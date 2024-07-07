「木虌果」含豐富類胡蘿蔔素！專家讚護眼神器：連皮都有高營養價值

▲木虌果紅色假種皮與黃色果肉皆具豐富營養價值。（圖／農業部提供）

文／食力編輯部

時序入夏，進入「木虌果（Momordica cochinchinesis）」產季，其耀眼外觀讓人留下熱情印象，儼然成為臺東地區具代表性之特色作物。農業部臺東區農業改良場指出，木虌果富含營養價值，其生鮮果肉經殺菁處理後，冷凍保存可達1年以上，解凍後可用於多元料理、湯品、餡料或甜點等製作，不受產季限制，全年可用，是為大眾於夏季大啖之特色水果。

木虌果銀髮、3C族都喜歡 假種皮和果肉皆含高營養價值

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臺東農改場表示，木虌果具有豐富的類胡蘿蔔素，廣受銀髮族及長期用眼之3C使用者喜愛，其假種皮含有絕佳的營養價值，而成為主要食用部位，但黃色果肉營養價值也不可小覷，木虌果果肉占果實重量30～40％，其中含有茄紅素2.96 mg/100g及2.70 mg/100gβ-胡蘿蔔素，類胡蘿蔔素含量雖較假種皮略少，但仍較其他蔬果含量高，於排行可位列前10名，值得充分加工利用。

木虌果果實後熟特性 入鹹甜料理都合適

臺東農改場指出，木虌果具有後熟特性，因此熟果果肉原料選擇會因成熟度不同，而有不同的利用方式。成熟度低且帶有木虌果淡雅風味之果肉進行冷凍，可應用於料理湯品；成熟度高的果肉，因果肉組織較軟則可均質成果泥，應用於甜點餡料製作；若為家庭料理使用，可將果肉切成滾刀塊殺菁後，以100公克至150公克分裝冷凍進行料理食用。

該場建議可在料理香菇枸杞湯、奶油濃湯或豆腐煎餅時加入木鱉果冷凍果肉，讓料理配色更多元、營養更豐富；若為加工業者使用，可於果肉冷凍前或冷凍後均質成果泥，以大包裝分裝備用製作法式軟糖及糕點餡料。

臺東農改場進一步表示，木虌果無特殊味道，與檸檬、鳳梨、百香果、洛神葵及金桔等搭配皆宜，可兼具營養與百搭優勢，基於其寬廣的多元利用特性，除假種皮外，冷凍果肉素材與料理加工應用，可提升木虌果全果實利用率，豐富在地好食餐桌及農遊體驗，帶動樂活產業發展。

你應該要知道的食事

台東地區盛產的「木虌果」，含有豐富的類胡蘿蔔素，廣受銀髮族及長期用眼之3C使用者喜愛，且不僅假種皮可食用，其黃色果肉也有高營養價值。台東農改場就建議，木虌果果實後熟的特性，可以根據不同熟度製作成湯品或甜點等多種應用。