食物冰太久害胰臟癌？醫揭「5危險因子」：說法錯誤

▲招名威慟認「媽媽的癌症是省出來的」。（圖／ETtoday示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

毒理專家招名威透露，母親因胰臟癌過世，罹癌原因與生前錯誤使用冰箱有關，包括食物冰太久、東西發霉也不丟以及使用不明材質的鍋具等，坦言「媽媽的癌症是省出來的」。不過，台灣事實查核中心指出，胰臟癌風險因子包括年老、家族病史、抽菸、糖尿病、慢性胰臟炎等，傳言3行為確實有害健康，但並非致胰臟癌之原因，因此說法錯誤。

針對招名威日前在談論性節目上宣傳其新書的說法，台灣事實查核中心指出，研究胰臟癌的成功大學醫學院院長沈延盛表示，目前醫學研究尚未找到確切導致胰臟癌的基因變異，也沒有真正明確的環境因子，以生物統計來說，抽菸、飲酒、嚼檳榔者罹患胰臟癌的風險僅為一般人的2倍，其實風險並未特別高，至於高血糖和胰島細胞減少也只能說有關聯，未確認兩者為因果關係。

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▲胰臟癌確切成因不明，但與傳言「錯誤冰箱使用習慣」無法直接連結。（示意圖／達志）

沈延盛舉例，中央研究院基因體研究中心特聘研究員李文華院士的研究團隊在2019年發表研究，發現高糖可能會讓胰臟細胞變異甚至癌化，但這只能顯示高糖是胰臟癌的風險因子之一，並非直接致癌。「風險因子」指的是有關聯但未確認因果關係，「致癌」則是已有明確的因果關係，兩者意義不同。

癌症關懷基金會董事、郵政醫院營養師黃淑惠表示，目前已知酒精、高血糖、慢性胰臟炎等是胰臟癌的風險因子，但胰臟癌確切成因仍不明，傳言提到3種不良飲食習慣均無法直接與胰臟癌連結。

黃淑惠表示，「食物在冰箱冰太久」主要是增加食物中毒風險，或花生久放產生黃麴毒素致肝癌等，並不會導致胰臟癌。另外，使用材質不明的鍋具煮食，風險是可能重金屬中毒，也跟胰臟癌無關。

台灣癌症基金會官網資訊顯示，可知造成胰臟癌的確切原因至今不明。在胰臟癌風險因子中，也並未列出食物冰太久、吃到發霉食物或使用材質不明鍋具等。

另台大醫院腫瘤醫學部主治醫師楊士弘及內科部教授廖偉智撰寫的文章也提到，以最常見的胰管腺癌來說，目前成因仍不明，風險因子則包含年老、胰臟癌家族病史、抽菸、糖尿病、慢性胰臟炎等，BRCA1/2等某些基因變異也是胰臟癌的危險因子。