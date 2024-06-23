一堆人確診！慘冒3症狀「吃什麼好得快」　菜單一次看　

▲最近好多人確診，「吃什麼好得快」也成為大家關心的重點。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠又回來了！疾管署發言人曾淑慧指出，這波疫情將在8、9月達到高峰。近期病毒大亂鬥，有診所護理師崩潰直喊「確診和流感的人暴增」。而確診時最常出現喉嚨痛、咳嗽、發燒，讓人痛苦難耐，民眾也相當關心「有XX症狀吃什麼好得快？」除了吃藥外，耳鼻喉科醫師陳亮宇、營養師李婉萍也分享飲食建議，列出菜單供大家參考。

雖說確診多為輕症，但不少人出現發燒、喉嚨劇痛，甚至「咳到肺快掉出來」。開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇建議，有喉嚨痛或喉嚨乾燥等症狀輕微者，可透過多喝水、少講話、用鹽水漱口，或喝冰水、吃冰淇淋舒緩。他解釋，鹽水漱口可將表面細菌沖掉，至於冰冷食物則是因喉嚨發炎會有灼熱感，靠著冰水或冰品可降低神經末梢溫度及神經疼痛訊號；但若有咳嗽症狀，則不建議食用，反而會刺激氣管，咳得更厲害。

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反之症狀嚴重者，醫師除了開立藥物外，也會給予喉片、局部消炎噴劑，以改善喉嚨不適症狀。

▲喉嚨痛可選擇冰涼食物降低疼痛感，但若有咳嗽就不適合。（示意圖／記者李佳蓉攝）

營養師李婉萍則說，在營養學上，吃冰涼食物有助鎮靜消炎，能舒緩喉嚨痛症狀，例如可以飲用冰牛奶、冰蜜豆奶、豆漿、菊花茶、椰子水、香蕉牛奶；甜點類可以吃優格、奶酪、冰淇淋、布丁，也可以泡高蛋白粉，覺得不好喝還可以加牛奶。

李婉萍說，喉嚨痛的人可以吃甜，但不要吃酸，有些人會因刺激胃酸，導致胃酸上湧而加劇喉嚨不適，如柳丁汁就不建議。另外，太熱的熱湯容易燥熱、上火的食物也不要吃，例如堅果類及餅乾。

如果是喉嚨痛加上咳嗽，李婉萍說明，飲食重點一樣以降低溫度為主，吃冰涼食物有助降低發炎反應，但加上咳嗽就不建議「吃甜的」，盡量選無糖或少糖的冷飲，如牛奶、無糖或是低糖豆漿、運動飲料、椰子水、香蕉牛奶、奶酪、布丁，也可以泡高蛋白粉，覺得不夠好喝可以加牛奶。

李婉萍說，如果一直咳嗽，多是感受到呼吸道不暢通、有異物感，含糖甜食就不適合，容易生痰黏住，反而使吞嚥時的異物感更明顯。

▲發燒沒有特別不能吃的食物，但一定要多喝水。（示意圖／記者陳俊宏攝）

至於發燒該怎麼吃？李婉萍表示，發燒最重要在於先補充水分，至少每1小時都要喝水或液體飲品，算法為每15分鐘喝60～120c.c.，確保每3～4小時都有排尿，且尿色呈現淡黃色。因發燒會疲累、吃不下，因此飲食可選擇軟質較好入口的種類，同時要多喝水，可加入發泡錠飲用。

李婉萍推薦，可以吃豆花、香瓜、哈密瓜；飲品像西瓜汁、葡萄汁、蔓越莓汁、蔬果汁、乳酸飲料都可以。不但補充水分，還有維生素C幫忙康復。她說，發燒沒有特別不適合吃的食物。