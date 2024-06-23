臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰：散不掉　醫曝致病因

▲腳臭原因多，腳潮濕和密閉鞋款最常見。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

夏天氣溫節節飆高，一整天穿鞋下來，每個人或多或少腳部都可能出現難聞的異味，尤其是好運動的學生、穿厚重皮鞋的上班族，甚至是愛美女性在雨季穿著造型雨靴，都可能讓腳臭問題變得嚴重。

悶熱潮濕、多汗，腳很臭

[廣告]請繼續往下閱讀...

一位妙齡女子，在雨季期間穿著漂亮的造型雨靴上班，外加短裙、絲襪，造型俏麗又時髦，但沒想到才短短兩、三天，腳部變得其癢無比，兩隻腳趾間都有糜爛情形，不只傳出異味，還合併細菌感染，出現了香港腳症狀。

另有國一男學生，在校是田徑隊運動員，由於出汗量大，平時有兩雙球鞋輪流穿，但有次同雙鞋連續穿了一週沒換就出問題，因而前往皮膚科求診。男學生的媽媽形容說：「那腳臭味就像是臭鹹魚味，只要他一回家，走到哪臭到哪，味道完全散不掉，全家人都受不了！」醫生檢查時發現，男學生的腳底都已因潮濕變白，最後開給他消炎藥膏改善。

▼「凹陷性角質溶解症」超臭！腳底一整片白白爛爛、佈滿小洞有如蒸蛋。（圖／蔡逸姍醫師提供，未經授權請勿任意翻攝、爆廢公社）

揭腳臭4大原因

腳臭的原因，皮膚科醫師趙昭明表示，和以下4大因素有關：

1.腳潮濕＋密閉鞋款

2.鞋子材質

3.發炎：如細菌、黴菌感染等

4.慢性疾病：如糖尿病患併發甲溝炎等

其中，以「腳潮濕＋密閉鞋款」最常見，由於四肢汗腺分布多且發達，當汗液接觸到空氣、環境或是被細菌感染後，就會出現異味。易出汗及出汗量大的人發生機率較高，例如：學生或是自主神經（交感神經）較興奮的人，如多汗症患者，因體質關係容易出汗，就比較會有腳臭問題。

其次，鞋子材質也很重要，像是牛、羊皮或是合成皮製的鞋子較不透氣，腳悶在裡面容易發臭，需要穿能吸汗的棉質襪來加以改善。尤其合成皮的鞋類更可能因為上膠或上漆，含有一些化學物質，除了可能造成接觸性皮膚炎外，一旦遇到汗水，兩相混合，就可能會有皮革化學味冒出來。

許多人常穿的布、球鞋，雖然能吸汗，但也容易因此變得潮濕，使用後必須加以風乾（效果比塞報紙或使用除濕用品為佳），並且最好能準備兩到三雙鞋交替穿。

趙昭明提醒，長時間穿球鞋的運動員或學生，腳部出汗後又悶在球鞋裡，極有可能會產生「凹陷性角質溶解症」，也就是細菌分解了皮膚角質層，脫落的腳皮再與汗液裡的乳酸、尿素混合，不只產生難聞的氣味，還可能會因皮膚皸裂，造成疼痛難以行走。

DIY除臭粉 中醫師張家蓓提供一個可簡單DIY的除臭粉作 法給民眾參考： 材料：滑石粉、甘草適量、珍珠粉少許。 作法： 1. 滑石粉及甘草，比例為6：1，並添加少許珍珠粉，均勻攪拌。 2. 將腳洗淨，擦乾後，將除臭粉拍抹於腳底。 效用：滑石粉及甘草具有抑菌效果。

延伸閱讀：

。襪子穿到鬆垮、破損恐害香港腳、靜脈曲張！ 皮膚科醫授「4招」除臭、防細菌孳生

。擺脫腳臭，酒精、茶葉擦腳有用嗎? 海邊踩沙吸熱氣，小心燙傷!做到2件事才能除臭