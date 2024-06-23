女生比較會便秘！醫揭「4大原因」嘆：先天劣勢　

▲女生因為先天3劣勢，真的比較容易便秘。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／綜合報導

女生們你是否常有在廁所擠好久的困擾？或每次外出中途便意一來，不是大排長龍，就是被男友嫌動作慢？其實這不是你的錯，直腸外科醫師陳威智說，根據臨床統計，女生便秘的可能性比男生高2～3倍，有「4大原因」導致女生易卡「屎關」，其中高達3點屬於先天劣勢。不過，若願意保持規律運動、均衡飲食，仍可大幅降低便秘的可能性。

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智在粉專分析「女生比較容易便秘」的4大原因：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.女性天生腸胃蠕動較慢

2.生理結構差異，乙狀結腸過長

3.肌肉量不足，導致排便力不足

4.女生精緻化飲食比例相對較高（蛋糕、甜點…）

▲明明吃很多菜卻還是大不出來？你可能「吃錯了」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

便秘為現代人的文明病，根據統計，全台有超過525萬人深受其害！內心不禁納悶「明明吃了很多菜」，卻還是擠得好辛苦？營養師彭逸珊曾表示，有「4大關鍵」大家都忽略了。要順暢不難，「有沒有吃對蔬菜」很重要，除了膳食纖維和水分外，減脂期降低油脂攝取時，也容易發生這種情況。但若飲食上做出改變，效果仍不彰，可考慮使用不含食品級瀉劑的保健品，也切記要睜大眼睛挑產品。

▼常見燙青菜膳食纖維含量一圖看。（圖／取自彭逸珊營養師粉專）

彭逸珊進一步點出吃一堆菜還便秘的「4大關鍵點」容易被忽略：

1.吃錯菜

選對高纖蔬菜很重要，例如一盤高麗菜與地瓜葉膳食纖維可以差到3～4克，挑錯纖維自然少很多。

2.油不夠

常發生在減重者身上，「餐餐都水煮」很容易便秘。

3.水太少

成人每天至少需要喝2000c.c.的水，膳食纖維高但水分不足，會引發更嚴重的便秘。

4.挑錯產品

可以適當補充酵素、益生菌，但千萬別選有番瀉葉、臘腸樹果實或蘆薈素等成分的產品。