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全台過半數有近視！醫揭「4原因」：遺傳、高樓多

▲▼ 戴眼鏡,兒童近視,近視,眼鏡,鏡片,度數,視力不良。（圖／CFP）

▲全台有過半的人近視，醫師指出，可能與遺傳有關。（示意圖／取自CFP）

文／常春月刊

根據統計，大概有63%的台灣人有近視問題，顯見近視是台灣最嚴重的眼睛健康問題，已經變成台灣的國病，到底為什麼會近視？

這4種因素恐致近視　你我都要注意

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眼科粘靖旻醫師點名這四種因素要注意：

1、遺傳因素：遺傳是影響近視的重要因素之一，如果家族中有近視的成員，尤其是父母雙方都是近視，那麼子女可能更容易有近視問題，因為眼睛的生長和發育，都會傾向於產生近視的情況。

2、近距離用眼時間過長：我們都知道，一直滑手機一直用電腦容易近視，但其實不只是電子螢幕，長時間看書不休息甚至小朋友一直玩玩具也一樣，這些都會使眼睛長時間處於近距離用眼狀態。長時間注視近物會增加眼睛的近視度數，導致近視變嚴重。

3、缺乏戶外活動：戶外活動有助於眼睛向遠看、調節眼睛焦距，進而有助於減緩近視的發展。然而，現代社會中很多人都不喜歡出門，導致戶外活動時間減少，也因此讓近視問題更早出現。

4、環境因素：現在城市到處都是高樓大廈，生活在這種環境中，遠處視物受到遮蔽，視覺刺激相對減少，這也可能促使近視問題的發生。

延伸閱讀：
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關鍵字： 近視 遺傳 眼鏡 高樓 常春月刊

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