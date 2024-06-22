熱爆躲冷氣房反頭暈！　醫揭「冷中暑」真相：身體散熱不及

▲突然從炎熱的環境進入溫度較低的冷氣房，身體需要適應，可能會出現不適症狀。（示意圖／門諾醫院提供）

記者張乃文／台北報導

天氣炎熱，外出買午餐大汗淋漓，回到冷氣房有如置身天堂般。不過不少人都曾有過，從很熱的地方突然進入較冷的室內，突然感覺有點頭暈、噁心，像熱傷害般不適。醫師表示，一般常稱「冷中暑」但醫學上並沒有這樣的名詞，只是在夏天是常見現象，建議進出冷熱溫差大的地方，可以穿個薄外套，喝些溫水讓身體適應。

書田診所家庭醫學科醫師康宏銘提到，夏天常會出現的「冷中暑」現象並不是正式醫學診斷。他說，夏天戶外炎熱，但辦公室冷氣溫度較低，進出時會讓身體溫差大，可能有適應不良問題，造成身體不適，如疲憊、頭暈、噁心等，症狀有點類似中暑或熱傷害。

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康宏銘說，通常中暑或熱傷害是因為散熱不及導致，而冷中暑是因為從較熱的地方突然進入較冷的地方，皮膚、毛孔和血管收縮，導致原先身體需要散熱的部分無法好好進行。他說，需要一點時間幫助身體適應，此時可以喝一些溫水緩和，或是披著外套，調適溫差。

康宏銘提醒，年紀較大或有慢性病、藥物使用者，因為排汗影響，相較適應及散熱能力沒那麼好，另外小小孩部分也要特別留意。

台大醫院副院長黃國晉建議，一般人一天喝水量以250cc為一杯，一天共喝8杯。近期午後雷陣雨情況較多，忘記攜帶雨具淋濕後容易感冒，他提醒，氣候變化也會導致呼吸道變化、抵抗力較差一些，但盡快將身體擦乾、衣服更換，就不用過於擔憂，主要是身體有濕度，容易導致體溫降低。