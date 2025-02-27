健保今年砍藥價48.51億！3184項藥品調整　品項歷來最少原因曝

▲健保署調整藥價。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今（27）日公布今（114）年藥價調整結果，整體藥價砍48.51億元，總調整品項3184項，是歷來藥價調整品項最少，部分原因和去年輸液缺貨問題相關。其中有3150項藥品價格調降，另有34項藥品價格調升，新藥價4月1日起實施；藥價調整節省金額將回歸健保總額運用。

健保署2013年起實施藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則依藥價調查結果，針對藥價差超過一定範圍者，於隔年啟動藥價調整。調整時也會考量基本藥物品項、調降幅度及基本價保障等原則，以確保藥品穩定供應。

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健保署醫審及藥材組長黃育文表示，今（114）年藥價調整金額為48.51億元，檢討的藥品約有1萬2999項，其中約3184項藥品有所調整。進一步細看調降藥品有3150款，另有34款藥品價格調升，平均調幅2.3%。

黃育文指出，今年調整藥物品項是歷來最少，主要原因包含國內去年發生輸液供應問題，有進行專案製造輸入的輸注液予以排除、另用於治療細菌性感染的抗生素是重要儲備藥物，可能會受到原料波動等影響，要穩定供應，所以不分進口、國產抗生素都被排除議價。

其他還包含國內製造小於3品項的必要藥品、廠商因不敷成本申請審議調價、食藥署缺藥平台通報有專案製造輸入的藥品，皆不列入調整。

▲健保署醫審及藥材組長黃育文，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

黃育文指出，調幅較大為心血管系統藥物，但若單藥品項目來看，調升幅度最大的前三名，第一是攝護腺肥大藥物「泌宜保軟膠囊」的0.5毫克，22.8%，金額從每顆12.3元調到15.1元，第二與第三名都是思覺失調藥物「豪思得持續性藥效錠」，其中9毫克從每顆93元調升至108元，調幅16.1%；3毫克從每顆48元調到54元，調幅12.5%。

黃育文說明，調升部分主要是學名藥第一年進入「三同」（同成份、同含量、同劑型），會因為被原廠藥帶動因此給付價格往上調。

至於調降幅度最大的前三名，第一名與第二名都是多發性骨髓瘤藥物「鉑度膠囊」，4毫克劑型從每顆7740元降至2960元，調幅61.6%；2毫克從每顆7064元調降至2960元，調幅58%。調降第三名則是大腸直腸癌、胰臟癌的藥物「喜康寧靜脈輸注濃縮液」價格從2504元調降至1567元，調幅37.4％。

黃育文說明，「鉑度膠囊」的情況是因為同分子學名藥不得高於原開發廠藥物，原開發廠必治妥藥物「鉑美特膠囊」已降價為2960元。此外，高血壓藥物「脈優」、降血脂藥物「冠脂妥」、降低粥狀動脈硬化的「保栓通」、部分乙醯胺酚藥物等因為用量較大，本次也小幅調降。

黃育文表示，藥價調整節省48.51億元都回到總額去應用。健保署也強調，藥價調整是每年例行作業，對於調整後藥價，廠商有不敷成本情況，可於公告日起兩周內檢具成本分析資料，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定向健保署提出價格調整建議。