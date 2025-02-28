長期暴飲暴食「胃被撐大」了？醫師傳授四招　讓胃「縮」回去

▲研究結果發現，肥胖者的胃容積比一般人高出約30％。（示意圖／Unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

長期過度進食和不健康的飲食習慣，不知不覺讓我們的胃部容積進一步擴大，增加代謝症候群、糖尿病等慢性疾病風險。幸運的是，還可以透過一些簡單的措施把撐大的胃「縮小」，從而減少不適和肥胖的風險。

根據新華社報導，胃容積與肥胖之間的關係經過廣泛研究，結果發現肥胖者的胃容積比一般人高出約30％。此外，一些研究還表明，胃容積擴大可能會導致肥胖的發生。若能透過飲食管理、減量，不僅可減少胃容積，並降低肥胖風險。

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北京兒童醫院順義婦兒醫院醫師李永進表示，第一招是減少進食量，這是縮小胃容積最有效的方法之一，像是少量多餐，將三餐改為五餐，每餐減少一些食物的攝取，盡可能避免一次大量進食，讓胃保持在正常容積範圍內。另外，進食時慢慢咀嚼食物，使食物充分混合唾液，也能減少食物體積，使胃容積減少。

李永進指出，第二招是選擇健康的食物，避免高熱量、高脂肪、高糖分的食物，這些食物容易引起胃擴張和肥胖。建議選擇富含膳食纖維的食物，例如水果、蔬菜、全麥麵包等，這些食物可以增加飽足感，並減少飲食量。

第三招是調整飲食習慣，尤其是少吃宵夜，不吃過於油膩的食物，避免過度飲酒等不良飲食習慣，因為這些習慣容易導致胃擴張和肥胖。第四招是增加運動量，尤其是規律性運動，建議每天進行適量的有氧運動，例如快走、慢跑、游泳等，也可以幫助縮小撐大的胃。

有些人可能會疑問，運動消耗後不是更容易餓，吃得更多嗎？李永進解釋，適量的運動可以幫助加速身體的新陳代謝，促進脂肪燃燒，減少身體脂肪堆積，最終達到能量消耗減少，從而減輕胃部的負擔，縮小胃的容量。

此外，運動可以刺激腸道蠕動，促進腸道中食物的消化和吸收，減少食物在胃內停留的時間，從而減少，胃的膨脹感，使胃部容量逐漸恢復正常大小，還能幫助減少壓力和焦慮，促進身體放鬆，從而減少暴飲暴食的行為，避免過度進食導致胃部容量增大。

至於運動後能否加餐？李永進建議，可以同樣採取多餐形式，將份量加入五餐的其中一餐，每次進食量適量，不要過度飽脹。且進食時盡量慢咀嚼，充分咀嚼食物，讓胃部有足夠的時間來消化食物，同時也可以讓身體更好地感受到飽脹感，同樣達到縮小胃的目標。

總之，透過控制飲食量、品質和運動量來減少胃的負擔，從而縮小胃容積是縮小撐大的胃的有效方法。同時，調整飲食習慣也可以幫助控制胃擴張和肥胖的風險。需要注意的是，這些措施需要長期堅持才能達到效果，同時也需要根據個人情況進行調整。如有需要，建議諮詢醫生或營養師的建議。