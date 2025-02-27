60歲婦「挺20週大肚」！醫一照驚：都化膿了

▲婦人的子宮感染化膿，元凶是放置多年未取出的避孕器。（示意圖／達志）

文／華人健康網

子宮內避孕器超過十多年以上未取出，小心子宮感染化膿，甚至需要切除子宮。1名六旬婦人，長期因失智造成記憶困擾，忘記自己曾在年輕時放置「子宮內避孕器」。因未取出使她的腹部逐漸隆起，情形猶如懷孕婦女，家人驚覺異常才將她送醫。經檢查後發現是子宮內避孕器未取出，導致子宮內感染而化膿，使子宮脹大到猶如懷孕20多週的大小。

由於感染嚴重，已經無法依靠抗生素藥物治療，需要手術切除子宮。同時該婦人合併有肝硬化導致凝血功能不佳的情況，手術可能會引發大量出血。該婦人先後輾轉數家醫院，考量她的病史及手術風險，並無醫師接手。最終，光田綜合醫院婦產部陳嘉霖醫師在承受手術大量出血的風險下，成功完成手術並順利恢復。

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陳嘉霖醫師指出，這名婦人因患有失智症，忘記曾放過的子宮內避孕器超過十多年以上未取出，最後導致子宮感染化膿而切除子宮。由於子宮內避孕器可放置數年之久，許多人因為各種因素忘了取出。對於人體而言，子宮內避孕器是外來物質，若子宮內避孕器長期留置，可能會被子宮組織包覆而難以取出，增加取出難度，甚至發生位移或是穿透，影響周邊器官（如腸子、膀胱或腹腔）。此外，子宮內避孕器長期放置會增加感染風險，並可能引發子宮膿瘍或骨盆腔炎症。

陳嘉霖醫師指出，不同類型的子宮內避孕器放置的時間不同，一般建議不要超過5年，而且建議每年進行超音波追蹤位置是否正確。如果已經沒有避孕需求或是停經，應將子宮內避孕器取出，以避免長期放置帶來的危險。

本文經授權轉自：華人健康網《六旬婦人腹部隆起如懷孕，竟是腹藏「這個」感染化膿惹禍！》

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