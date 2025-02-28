男性不孕占3成！醫曝「無精症」也能生：僅1狀況只能借精

▲醫師指出，無精症患者仍可透過治療，一圓生子夢。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

Netflix熱播台劇《童話故事下集》掀起熱烈討論，劇中柯佳嬿、劉以豪飾演一對小夫妻，兩人面臨求子問題，最後前往不孕檢查時才發現另一半患有無精症。醫師指出，無精症4大病因包括「輸精管道阻塞、逆行性射精、內分泌異常、睪丸功能衰退」，其中睪丸功能衰退需要透過借精才能生子。

開業生殖中心院長朱伯威指出，傳統觀念往往將生育困難歸咎於女性，事實上男性因素占不孕症的比例高達3成，不少男性面對生育問題時，往往缺乏主動求診的意願，甚至誤以為「性功能正常就代表生育沒問題」。

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朱伯威指出，不孕不代表不能行房，寡精、無精症個案仍可能擁有正常的性功能，但精液內缺乏精子，因此無法自然受孕。若夫妻嘗試懷孕半年以上未果，應該夫妻雙方同時進行檢查，找出問題才能對症治療提高懷孕機率。

而無精症是射精後於精液中找不到精子，但並不代表患者本身無任何精蟲，這類個案通常沒有明顯症狀，只有在求子未果、接受檢查時才會發現，一般男性進行不孕檢查前，會先禁慾2～4天，並進行病史詢問，包括家族遺傳史、既往病史和生活習慣等，接著會由泌尿科醫師進行理學檢查，檢查生殖器官結構是否正常。而無精症病因大致分為以下4種：

1.輸精管道阻塞

成因：睪丸能正常產生精子，但因輸精管阻塞或先天缺陷，精子無法排出，如先天無輸精管症、感染後遺症或輸精管結紮。

治療方式：可考慮顯微重建手術，或透過手術取精配合人工生殖療程幫助受孕。

2.逆行性射精

成因：精液未正常射出體外，而逆流至膀胱中；多與糖尿病、神經損傷、前列腺手術後遺症有關。

治療方式：可從尿液中分離精子，或透過手術取精，搭配試管技術提高懷孕機率。

3.內分泌異常（下視丘或腦下垂體功能異常）

成因：因荷爾蒙失調，導致睪丸精子生成能力下降，常見於垂體瘤、甲狀腺功能異常等。

治療方式：可使用排卵藥或施打排卵針，恢復精子生成。

4.睪丸功能衰退

成因：染色體異常、基因缺陷或環境因素而導致睪丸無法製造精蟲。

治療方式：在無法製造精子的情況下，需要透過「借精」進行試管療程。