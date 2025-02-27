醫染諾羅「4大症狀」通通有！　示警：10人掛號8人急性腸胃炎

▲醫師也慘遭諾羅病毒侵襲，4大症狀通通有。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

好多人拉慘了！根據疾管署25日公布最新監測，上週腹瀉門急診就診達30萬4,418人次。胃腸肝膽科醫師張靖透露，近2週臨床看診經驗也是如此，10名患者中有7、8人都是急性腸胃炎，就連他自己也難逃諾羅病毒的侵襲，爆發噁心反胃、腹痛、水瀉、發燒畏寒症狀通通有。他也分享生病這幾天自身所採取的「5大措施」，有助於症狀逐漸改善。

「10個病人踏進診間，當中有7～8個都是急性腸胃炎，其中又以諾羅病毒佔大宗。」張靖醫師在粉專發文示警諾羅疫情仍在持續，並指自己這幾天也飽受諾羅病毒所苦，陸續出現噁心反胃、腹痛、水瀉、發燒畏寒等症狀。他表示，諾羅病毒具有強大的傳染力，在低病毒量即可致病，通常是由食入被病毒污染的食物或水所感染。

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張靖說，遭受諾羅病毒感染時，他透過「5大措施」加速恢復，分享給有需要的患者：

1.多補充水分和電解質，可用常溫水與市面上販售的運動飲料，以1：1稀釋補充。

2.噁心想吐或水瀉不停時，可以稍微空腹，讓受損的腸胃道休息。

3.胃口恢復與水瀉改善時，飲食原則為「少量多餐」，同時避開刺激油膩的食物，以清淡飲食為主。

4.務必用肥皂勤洗手，與其他家人公筷母匙分開飲食。

5.症狀強烈嚴重時，請務必就醫治療。

▲諾羅病毒傳染力極強，任何年齡層都可能受到感染。（示意圖／CFP）

疾管署指出，全國近四週（第5週～第8週）共接獲410起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計203起，以檢出諾羅病毒（195件，占96.1%）為多。

疾管署說明，諾羅潛伏期約10～50小時，臨床上以急性腸胃炎為表現，常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉痠痛等情形，症狀可持續1～10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。