急診越塞領越多！馬偕發「壅塞獎金」　護理師每月最高可多領5千

▲馬偕醫院總院長張文瀚談到急診壅塞，分享馬偕醫院急診APP有顯示目前狀況，可供民眾參考。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年急診壅塞嚴重前所未有，本身是急診出身的馬偕醫院總院長張文瀚表示，急診塞床問題不是現在才有，院內透過相關機制來調度疏通，而為了讓護理人員在急診湧入病患、工作量大增時更心甘情願，且能在收入面有所補償，馬偕醫院今年1月起推出「壅塞獎金」制度，當急診病人密度超過一定量，獎金就越高，估計每月可增加4000至5000元收入。

急診醫學會日前示警，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力。衛福部三度開會並提出三大短期因應策略，包含一、醫學中心強化院內病床調度，二、加強區域醫院聯防機制，三、強化民眾分級就醫資訊。

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張文瀚今日受訪表示，急診壅塞問題一直以來都存在，但近期確實壅塞時間拉長，病人也比以前多，考驗醫院消化病人的能力。

馬偕醫院因應急診人潮有相關對應措施。張文瀚說明，包含利用動線迅速分流，使用數位決策系統來調配醫療資源與人力，確保患者人數較多時段有充足人力，也可協調患者需要做的檢查順序，避免塞車；另也開發急診專屬APP，患者可以事先輸入症狀、打電話諮詢評估，也可以看急診等待人數狀況等。

當病人多到無法負荷進入溢流狀態，就會啟動「韌性機制」，張文瀚表示，啟動機制約是急診留觀人數超過130人、等待住院人數超過70人、等待加護病房超過8人，啟動後就會開始消化病人，例如加護病房患者穩定時，不等待空床才轉出，儘速騰出讓急診患者上轉住院；又或是讓醫師直接執行急診檢傷病人，節省一道程序，請志工協助疏導等，相關機制啟動後，約莫2至3小時可以漸漸舒緩壅塞。

張文瀚提到一大重點，當急診擁擠時要讓護理人員心甘情願地面對這樣的情況，馬偕醫院從去年開始研議，今年起實施「急診壅塞獎金」制度，會根據病人密度來定義壅塞程度，當急診越壅塞，獎金就越高。

張文瀚說，過去護理人員因為急診湧入病患時會有所抱怨，獎金制度實施後，會因為有額外收入、獲得肯定而心情變比較好，不再排斥壅塞，這樣做法實現了雙方共贏，目前壅塞獎金每月可達4000至5000元。總體來看，急診護理人員反應相當積極，醫療延續性對整體醫院體系也至關重要，必須得到充分的支持。

健保署昨日也宣布將每年投入逾30億元預算，全面調升相關急診、加護病房、病房護理費等3項健保給付支付標準，最快今年5月實施。張文瀚說，還不敢說這一定非常有幫助，但是就情誼上，健保署願意做這樣承諾與付出，足以顯現政府重視急診的決心，但相關補助不能只是一時，必須是長久的。