全台350萬人都有！「退化性關節炎」4期別症狀曝　醫：軟骨全磨光

▲根據統計，台灣退化性關節炎患者已超過350萬人。（示意圖／達志）

文／健康好厝邊／郭家和

老化後退化性關節炎無可避免？醫揭常見退化元兇

隨著醫學進步與人類平均壽命延長，退化性關節炎的發生率持續上升。過去30年間，全球退化性關節炎人數增加近50%。根據衛福部統計，台灣退化性關節炎患者已超過350萬人。關節健康對長者的行動力影響重大，因此避免關節軟骨磨損並建立正確觀念至關重要。

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高雄秀傳紀念醫院骨科主任林書樊醫師接受《健康好厝邊》專訪時指出，年齡是退化性關節炎最主要的風險因子。他以汽車零件作比喻，說明關節在多年使用後難免磨損，而人體在80、90歲時仍在運作，這是人體原始設計未曾預期的挑戰。除了最常見的膝關節退化外，手指、腳踝、髖關節等經常使用的部位，也都容易隨著「使用年限」而退化。

林書樊醫師進一步表示，退化性關節炎的風險因子包括老化、肥胖、關節過度使用及遺傳因素。年輕時從事高強度運動、參加比賽或擔任職業運動員，若曾有十字韌帶或半月軟骨損傷，未來罹患關節炎的機率較高。同樣地，建築工人、農夫或需要長時間蹲跪、搬重物的工作者也面臨較高風險。至於久坐的文書工作者，則較易出現手指關節退化問題。此外，肥胖是另一個不容忽視的因素，體重過重會增加膝關節、髖關節和踝關節的負擔，加速關節退化。

退化性關節炎愈來愈多？有症狀才看診已經「第二期」？

「退化性關節炎人數會增加的原因，主要是骨科醫學的進步，有越來越多面向的武器可以幫助民眾改善問題！」林書樊醫師表示，過去退化性關節炎治療方式較受限，近年不只手術技術有所進展，也發展出更多元的治療方式，包括玻尿酸注射、震波治療，配合新興的復健治療，都大幅提升了退化性關節炎治療的可及性。

林書樊醫師解釋，退化性關節炎可分為四期，第一期通常僅有輕微不適，第二期時則可在X光下發現關節縫隙縮小，多數老年患者前來就診時，通常已經進入第二期，出現較明顯的關節疼痛、關節卡卡等症狀。第三期後由於軟骨磨損加劇，可能需接受更進階如震波治療以刺激軟骨修復。最嚴重的第四期由於軟骨已完全磨損，導致大腿骨與小腿骨直接摩擦，易造成疼痛難耐，此時需考慮手術置換人工關節。

血糖、體重也要一併控制！醫揭退化性關節炎治療迷思

許多民眾誤以為罹患退化性關節炎就得接受人工關節置換。林書樊醫師解釋，治療方式應依病程選擇，從初期的藥物治療、玻尿酸注射，到中期的震波治療，再到末期的手術置換，每一步驟都需經醫師專業評估。

近年來，機器人輔助關節置換技術的發展，使手術精準度提升，恢復期縮短，也有透過矯正下肢力線的「保膝手術」，適合符合條件的病人。惟不少民眾受坊間「無刀療法」廣告吸引，事實上，無刀治療效果有限，且未必適合所有患者，仍需至專業醫療機構中完整評估與治療。

林書樊醫師提醒，雖然目前已經有各項增生治療可用於退化性關節炎，但若治療後未調整生活型態，仍時常從事搬重物或彎腰、蹲跪等，可能影響治療效果。另外，退化性關節炎患者也建議一併改善血糖問題、控制體重，多重面向共同治療較易達到有效改善。

如何與退化性關節炎和平相處？關節退化還是能運動？

「如果關節已經退化得比較嚴重，我們最重要的是減緩軟骨退化速度，讓身體可以和退化性關節炎和平相處是最重要的！」林書樊醫師表示，除了按照醫囑服用藥物、依據退化程度評估治療方式外，維持適當運動也很重要。不過，退化性關節炎患者運動前必須做足熱身與伸展，特別是膝窩周圍。適當熱身能讓筋膜變軟，進而保護關節免受傷害。運動時要謹記「慢慢來」的原則，避免過度衝刺造成軟骨受損。

針對國人普遍服用骨關節營養保健品的現象，林書樊醫師指出，退化性關節炎與骨質疏鬆是不同的情況，需要不同的保健方式。退化性關節炎主要與軟骨磨損有關，可考慮補充葡萄醣胺；骨質疏鬆則需要補充維生素D、鈣質，並適度曬太陽。他強調，關節保健愈早開始愈好，早期退化性關節炎患者可考慮服用葡萄醣胺，但後期嚴重患者應諮詢醫師選擇合適的治療方式。

「退化性關節炎就像一台老車，需要更長時間熱身、適度保養，才能持續安全行駛。」林書樊醫師強調，罹患退化性關節炎並非生活的終點，只要正確治療、適度運動，就能與關節和平共處，享受豐富的銀髮生活。

本文經授權轉自：健康好厝邊