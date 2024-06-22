做自己＝沒有魅力？　他揭最大敵人：被限制住了

▲難以做自己的最大敵人，是自己的心魔。（圖／達志／示意圖）

文／Mr.P自信教練

【為什麼做自己這麼難？】── 你最大的敵人，是你自己創造的心魔

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前幾天放假在家，我和Narsha重看了阿姆的電影《街頭痞子》。裡面有一段情節非常觸動我，劇情是這樣的：阿姆是一個非常有才華的饒舌音樂人，尤其擅長FreeStyle，但因為他不相信自己可以，所以每當朋友鼓譟要他秀一段，或是幫他報名參加比賽，他總會怯場逃走。於是阿姆的才華，就這樣被他的「匱乏」給限制住了。

我認為阿姆碰到的困境，也是很多人在「談感情」、「戀愛中」會碰到的心魔。他們不願意去相信，其實世界上真的存在一個「有自信、有魅力、從容自在」的自己，他們會跟你說：「那才不是我。」「真實的我是膽小、懦弱又懶惰的。」坦白說，每次我聽到有人樣說，我都會為他感到非常遺憾。因為這不是事情的真相，那只是他給自己設下的框架。

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做自己 = 沒有魅力？

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那真相是什麼。真相是，你會覺得自己沒有魅力，是因為你給自己創造了「做自己的心魔」。什麼意思呢？想想看，每當有人建議你要做自己，你內心是不是會有股聲音反駁說：「做自己就能脫單？加薪？迎向人生巔峰？」「你在跟我開玩笑吧？」「真正的我既懶惰、小氣，又不上進，怎麼可能會有人喜歡我？」

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我認為，會產生這種想法的人，本身已經被思考所侷限了，這種思維來自於，他們總是用「負面的眼光看自己」，並且一廂情願的希望別人可以「對他們的缺點照單全收」。

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魅力來自你的選擇

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就從個性這件事開始談起吧！我認為一個人個性的初始，本身是沒有好與壞的，他只是一種單純的特質，呈現了你這個靈魂本身所帶有的某種傾向。比如說有些人的特質，天生就是敏感而纖細的，他們做決定前會再三考慮，行動前會顧慮到旁人的想法。

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這樣的特質如果是負向發揮，人們會說他是杞人憂天、想太多、膽小，缺乏行動力。但如果是正向發揮，我們會稱讚他做事細心，深思熟慮，懂得規劃和分析。其他還有很多特質，也都呈現這樣的兩面性，比如說小氣和節儉，固執與堅持，散漫與隨興，它們都是特質經過發揮後呈現的結果。而你要做一個正向、細心、有遠見的自己，還是做一個負向、膽小、想太多、缺乏行動力的自己，你是有選擇權的。

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做自己+有魅力，完全可以共存共榮

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我不是說你非得要正向不可。如果你思考過後，選擇讓自己的特質都呈現負向發揮，那也完全沒問題，但你要承受的就是孤獨和不被理解，因為當你讓特質負向呈現時，必定會傷害到他人，也會讓自己像隻刺蝟一樣，把想接近你的人拒於千里。

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反之，如果你想要和別人建立關係，那你應該專注的，就是正向發揮自己的特質，成為更好的自己，這時候你會需要一些技巧來幫助你，這也是技巧存在的意義，它可以幫助你展現美好的自己，但不是要你去假造不屬於你的特質。明白這點以後，當你能掌控自己如何去發揮特質，那「做自己就一定沒有人會喜歡你」的矛盾心態也會不攻自破，你會知道「做自己」和「有魅力」是可以圓融並存的，這件事完全能為你所控。

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輕視自己，所以做最差的自己

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最後也說說我的心裡話，說真的，我很少看到，有人是真的一無是處，沒有任何正向特質的，我更相信的是，這些人心理有一種「輕視自己的匱乏感」。因為匱乏感的作用，如果你要他們去做自己，他們就會在別人面前表現出自己最差勁的樣子，等到別人因此不敢靠近他了，他們就會和你說：「你看吧，我就說做自己不管用，做自己就是沒人會喜歡我。」

甚至我也看到，很多人進入一段關係後，他仍無法停止這樣思考，所以他們會不斷去測試和激怒伴侶，挑戰對方的底線，等到伴侶真的生氣了，他也會說：「我早就知道你不是喜歡真正的我。」那你說，當一個人是這麼思考的，他又怎麼可能會有魅力呢？

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2.你每天都在演別人，何時才要開始演自己？