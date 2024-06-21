她右乳冒腫塊罹癌差點全切除！醫揭微創手術「藏傷口還同時重建」

▲林恬安醫師提醒若民眾發現乳頭出現異樣分泌物、乳房有腫塊不會疼痛等情況，建議立即就醫。（圖／土城醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

45歲的婷婷近日發現右側乳房有一腫塊，觸摸時不會疼痛，就醫安排影像檢查發現異常，進行切片確認是乳癌且有多處病兆，原本建議乳房全切除，但她不想留下長疤跟失去象徵女性的乳房，經過與醫師討論後選擇單孔微創達文西乳頭保留全切除及立即性乳房重建手術，傷口小也可維持乳房外觀。

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▲林恬安醫師指出電腦斷層顯示腫瘤（黃圈處）已侵犯至皮膚層，導致乳房兩側不對稱。（圖／土城醫院提供）

乳癌是女性惡性腫瘤發生第一名，根據最新國內癌症登記資料顯示，110年診斷乳癌個案為15,448人，發生年齡中位數為57歲，約每34分鐘就有1人罹患乳癌，且年齡層有逐年下降的趨勢，未滿50歲的年輕型乳癌患者約佔32％，「遺傳」則是罹患乳癌風險的主要因素之一。

新北市立土城醫院一般外科醫師林恬安指出，在醫藥及科技的蓬勃發展之下，乳癌的藥物治療已有長足的進步，但手術仍是治療乳癌最重要的一環。

林恬安說明，傳統乳房切除手術需移除所有乳腺組織併大範圍皮膚及乳頭乳暈，傷口大約10到15公分且橫亙在胸部正前方，且需觀察兩年沒有局部或全身復發的情況，才會進行乳房重建手術，這段時間會讓胸廓外觀變形，左右不對稱，影響站姿及行走姿勢，失去乳房外觀會衝擊女性心理及自我認同，也會影響一般社交生活及夫妻性生活退縮。

現在乳癌手術有新的選擇，林恬安指出，藉由內視鏡或達文西手術輔助，可讓傷口隱藏在腋下，縮小至約4到5公分，不只減低術後疼痛感、隱藏疤痕、術後復原速度也較快，另可配合立即性或階段性重建，在乳房全切除的情況之下，同時保有乳房的自然外觀，也不會影響腫瘤局部復發率跟全身性轉移率，但重建後的乳房觸感較為遲鈍，也無法哺乳。

至於是否能保留乳頭則與惡性細胞侵犯程度有關，林恬安表示，若乳頭邊緣以及中心處的冷凍切片發現有惡性細胞，則會在正面多一處約3公分的傷口將乳頭及乳暈做切除，以達妥善的癌症控制。

林恬安提醒，國健署提供45到69歲及40到44歲二等血親內曾罹患乳癌婦女，每2年1次免費乳房攝影檢查，定期檢查可減少30％的晚期乳癌發生率，並可降低41％乳癌死亡率。

若民眾發現乳頭出現異樣分泌物、乳房有腫塊不會疼痛、兩側大小或形狀不對稱、皮膚紅腫或潰爛或局部或全面性凹陷，建議立即就醫，早期發現乳癌對治療成功率至關重要，乳癌5年存活率更可達90％以上。