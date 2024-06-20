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糖尿病恐影響「根管治療、抽神經」效果　醫：免疫力降易感染

牙齒,磨牙。（圖／達志／示意圖）

▲醫師指出，糖尿病會影響口腔健康。示意圖。（圖／達志）

記者趙于婷／台北報導

糖尿病是台灣的國病之一，會全面性的影響身體健康。台大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，近期有研究發現，糖尿病可能會影響根管治療、抽神經的效果，糖尿病會造成患者免疫力的下降，導致更容易受到感染。

張添皓醫師分享一則最新報導，根據2023年12月發表在《美國牙髓病學會雜誌》（Journal of Endodontics）上的一項研究指出，糖尿病的患者的根管治療後牙齒，在未來出現牙根尖周圍炎的風險機率較高，此外，對於那些在根管治療前就已經有牙根尖周圍炎的牙齒，糖尿病患者可能會導致這些病變的癒合時間以及品質較不佳。

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糖尿病會影響「根管治療、抽神經」效果。（圖／張添皓醫師提供）

▲糖尿病患者口腔保健建議。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

糖尿病如何影響根管治療的預後呢？張添皓醫師指出，首先，糖尿病會造成患者免疫力的下降，導致更容易受到感染，其次是患者體內的糖化終產物會導致傷口癒合的延遲，降低組織的修復能力，這些糖化終產物還會引發更大的發炎反應，進一步促進骨頭的吸收，從而影響根管治療的療效。

不過，現有的研究只是初步發現了「可能的關聯」，尚未完全確定糖尿病對根管治療的影響機制。張添皓醫師說，儘管這些研究表明了糖尿病和根管治療之間的潛在關聯，但目前仍需要更多的研究來深入探討這些機轉和因果關係。

張添皓醫師也提醒，糖尿病確實會對牙齒健康產生一定的影響，但通過良好的血糖控制和口腔護理，仍然可以維護牙齒健康，建議要做到控制血糖、良好的口腔清潔和定期看牙，才能及早發現和處理潛在問題。

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關鍵字： 糖尿病 根管治療 抽神經 張添皓

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