心電圖正常不代表沒事！「5族群」小心了　醫：嚴重恐猝死





▲電圖和抽血檢查正常也可能有心臟問題！專家提醒高危險群要警惕心絞痛風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

高危險群注意！心電圖和抽血檢查正常並不代表沒有心臟問題。心臟科醫師劉中平提醒，心電圖和抽血檢查正常並不代表心臟沒有毛病，因為心絞痛即使在檢查數據正常的情況下也可能存在。他呼籲高危險群患者要提高警惕，及時接受深入檢查。

劉中平在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，有許多患者會心存懷疑，認為心電圖、X光片、抽血的檢驗數值都正常，但是醫生判斷他是「心絞痛」，甚至直接宣告他有心臟病？

劉中平解釋，因心臟缺氧引發的疼痛，若是暫時性的，當患者已經恢復沒有症狀時，通常心電圖不會有什麼變化；另外，若沒有嚴重到發生心肌梗塞的程度，抽血檢查的心臟酵素也不會上升，但這完全不代表您的心臟沒有病灶。

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劉中平提醒，如果你是高危險群的患者，也就是抽煙、年紀超過40歲的男性、有高血壓、高血脂、高血糖的危險因素，一旦發生心臟不舒服、有胸悶胸痛的症狀，很有可能就是心臟冠狀動脈有了病灶，導致心臟缺氧，這樣的不舒服，我們統稱為「心絞痛」。

劉中平表示，心絞痛是因心臟缺氧引發的疼痛，通常不會持續超過30分鐘，往往是陣發性的。因此，患者在看醫生或趕到急診室時，症狀可能已經消失，心電圖也就顯示正常。然而，這並不意味著心臟沒有問題，應根據患者的危險因素和症狀來判定是否為心絞痛。

劉中平呼籲，若醫生懷疑是心絞痛，應進行進一步的深入檢查，而不是僅依賴心電圖和抽血檢查結果。因為一旦心絞痛發作，可能會迅速惡化為心肌梗塞或猝死，有時候搶救都來不及。