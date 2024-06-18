35歲女長期血便！褲子變大件「以為瘦了」　醫：腸癌晚期

▲患者出現長期便秘、血便，某天發現自己褲子變得很大件，以為瘦身有成，就醫確診腸癌晚期。（示意圖／取自CFP）

記者張乃文／台北報導

一名35歲女性因為長期便秘和血便，卻不以為意，沒有深入檢查。某天發現自己褲子變得太大件、穿不住，原本以為自己是瘦身有成，直到體重持續下滑，就醫後診斷為腸癌晚期。醫師提醒，現今外食族群多，長期容易有營養不均、攝取較多加工食物的狀況，更容易讓腸癌找上門。

根據衛福部公布10大癌症死因，結腸、直腸癌和肛門癌為第3順位。中山醫院腸胃科醫師吳文傑提到，先前一名約35歲的女性長期有便秘與血便的狀況卻不以為意，卻同時因為害怕照大腸鏡，遲遲沒有深入檢查。他說，患者某天覺得褲子太大件、穿不住，原本感到喜出望外，以為自己瘦身有成，直到體重持續下滑，就醫診斷後確診為腸癌晚期。

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吳文傑表示，因應現代人飲食習慣、加上初期狀況輕微易忽略，多數民眾確診時已是大腸癌中、晚期，死亡率只升不降。他提醒，現今上班族工作忙碌加上外送便捷，頻繁外食等，大腸癌可能與前述行為有關；根據調查顯示，約4成上班族每週有三分之一的時間會外食，餐餐外食者更高達2成4。

吳文傑提到，經常外食的民眾，長期容易有營養不均、攝取較多加工食物的狀況，均可能誘發大腸癌。他指出，特別是肩負經濟重擔的40至49歲青壯年族群，背負著工作與經濟壓力，在快節奏生活以及不良飲食習慣雙重夾擊下，更容易讓腸癌找上門。

吳文傑提醒，部分民眾以為有排便就是腸道健康，選擇聽信坊間順暢秘方，若飲食習慣不改，及沒有正確腸道保健觀念，大腸癌死亡率將繼續上升。他說明，死亡率持續上升不僅跟罹癌率增加有關，還有一點是大腸癌初期症狀輕微，易跟一般腸胃問題混淆，多數確診時已屬中、晚期，一旦確認為第四期，存活率更不到兩成。

吳文傑建議，若想降低大腸癌死亡風險，除了定期篩檢把握初期治療時間，且要幫腸胃養好菌幫助降低腸癌風險。針對定期篩檢，建議定期接受大腸鏡檢查，及早發現問題並及早治療，將有助於降低35%大腸癌死亡率。

吳文傑解釋，大腸癌是不良生活習慣造成的壞菌滋生所致，如常外食、營養不均或攝取過多加工物等；一旦壞菌過多、腸道菌相失衡，不僅會改變腸道通透性，壞菌更會釋放發炎物質，導致發炎反應並誘發息肉生長，最終致使癌化。