嗨跳16蹲！他隔天「一起床變掰咖」　醫警告3種人別挑戰

▲Energy的16蹲爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Energy）

記者李佳蓉／綜合報導

男團Energy新單曲〈星期五晚上〉掀起一波「16蹲」挑戰熱潮。北部30歲陳男週末與友人歡唱KTV，一時興起挑戰16蹲，卻因太久沒運動加上缺乏熱身，隔天起床「慘變掰咖仔」忍痛求診。收治個案的復健科醫師饒紀倫觀察到，近期門診的確有不少年輕患者因大腿肌肉拉傷或膝蓋疼痛掛號，原因就是沒暖身跟風挑戰16蹲，人數約增加30%。

16蹲在各大社群平台迅速颳起旋風，不分年齡、性別紛紛拍片仿效。禾馨醫療疼痛科暨復健科醫師饒紀倫指出，深蹲運動可強化下半身肌肉群、提升心肺功能、改善平衡感、預防跌倒，16蹲類似深蹲運動加強版中的「快速深蹲（Speed Squat）」，算是一種高強度間歇訓練（High Intensity Interval Training，HIIT）。

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▲饒紀倫醫師以超音波替患者檢查及治療。（圖／公關提供）

饒紀倫說，除了訓練肌力、肌耐力，還能加強爆發力、提升最大攝氧量。不過，連續16次快速蹲跳，肌肉必須迅速地收縮、放鬆，關節也得承受極大壓力。若平時沒有建立良好體能或是當下姿勢錯誤，一不小心就會受傷。他提醒，3大族群包括膝關節疼痛或有舊疾病史者、剛進行關節手術者、缺乏肌力與核心訓練者，建議不要輕易嘗試挑戰。

若平常不擅長運動又想挑戰16蹲，饒紀倫建議，要選擇平穩堅固的地面，穿著合適的運動鞋，先進行足夠的伸展與暖身，再從3～5次蹲跳開始循序漸進量力而為，只要一感受不適便立刻停止，才是保護自己最安全的作法，同時也可以先做以下暖身運動。

1.抱膝運動：單腳放輕鬆伸直，另一隻腳彎起來，用雙手抱住膝蓋下方，之後將腳原地放下，換另一隻腳重複同樣動作。

2.弓箭步轉體：是暖身運動裡最重要的動作。右腳在前，左腳在後，雙膝彎曲呈90度，上半身向右旋轉，停留3秒後交替動作。

3.原地踏步：反覆抬起左右大腿至腰部（近90度為佳），搭配雙手前後擺動。

▲天團Energy回歸樂團。（圖／記者周宸亘攝）

饒紀倫示警，膝蓋關節及半月軟骨是身體的脆弱部位，無法承受外力撞擊和反覆壓力，不僅可能帶來急性裂傷，甚至引發關節積水、關節炎等問題。假使因蹲跳導致膝蓋、腳踝紅腫熱痛等發炎反應，可先冰敷10～20分鐘，感到刺痛就暫停冰敷，待紅腫熱痛緩解即停止冰敷以免阻礙血液循環，如果仍持續感到疼痛不適，就要盡快就醫。