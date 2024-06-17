食指痛好不了！竟是「指甲長癌」　醫示警3大危險因子

▲甲床鱗狀細胞癌是指甲常見癌症。（圖／國泰醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

別輕忽「指甲問題」，恐是皮膚癌！一名76歲的陳先生「食指指甲疼痛腫脹」持續數月，進一步檢查才發現是「甲床鱗狀細胞癌」。醫師提醒，甲床鱗狀細胞癌是指甲最常見的惡性腫瘤，若是晚期腫瘤已侵犯骨頭，則需做手指截肢手術，目前致病原因發現與「人類乳突病毒感染、慢性輻射暴露、慢性砷中毒」等危險因子有關。

國泰綜合醫院皮膚科主治醫師楊雅棠指出，該名個案就醫時有甲溝炎狀況，但擦藥後只有部分改善，因此懷疑有其他原因造成甲溝炎，於是安排切片檢查，最後診斷為甲床鱗狀細胞癌，後續接受手術確認完整切除因而無須進行截肢，術後恢復良好。

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楊雅棠說明，甲床鱗狀細胞癌好發於中老年男性，手指又比腳趾更為常見，相較於一般皮膚的鱗狀細胞癌局部侵犯的進展較為快速，但極少發生遠端轉移，臨床症狀包括指甲異常或慢性無法癒合的傷口，因症狀表現常會與其他良性疾病如甲溝炎、灰指甲、病毒疣等非常類似，因此若是發現指甲異常或傷口久不癒合，一定要提高警覺，及早就醫。

治療上以外科手術為主，若腫瘤侵犯深度不深，尚未侵犯到骨頭，可用莫氏手術（局部麻醉下，分層清除皮膚癌病灶）或其他完整切除方式搭配冷凍切片確認惡性細胞切除乾淨，之後根據切除範圍而採用局部皮瓣重建、植皮重建或是二級癒合的方式照顧傷口，若是到了較晚期腫瘤已侵犯骨頭，則需要採用手指截肢手術。

楊雅棠提醒，指甲也是全身皮膚系統的一部分，除可能發生大家常聽到的甲溝炎、灰指甲等狀況，各類良性與惡性皮膚腫瘤都有可能發生在甲床及甲周皮膚，一般民眾常難以區分箇中差異，因此若有皮膚傷口久久不癒或指甲病灶，建議找皮膚科醫師進行評估，及早診斷，及早治療。