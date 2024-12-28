輕症不用全班停課！北市腸病毒「停課」標準擬放寬

▲防腸病毒幼童落實勤洗手。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台北市腸病毒疫情仍持續，目前停課標準採「727」模式，讓不少家長工作和照顧兩頭燒。對此，台北市衛生局表示，經過會議討論，建議教托育機構放寬條件，之後只要通報重症者、重症風險如A71型病毒感染者，才停課7天，新規定還要社會局和教育局修訂，最快新學期適用。

根據目前規定，台北市幼兒園、托嬰中心等若7日內同一班級有2名（含）以上幼兒經醫師確診，該班級應含假日停課7天。不過腸病毒疫情反覆，時不時停課對許多白天需要工作的家長來說，相當困擾。

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對此，台北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，今年腸病毒疫情比以往嚴重，過去流行期都是集中在2、3月，但今年幾乎流行了一整年。根據統計，目前全國重症有8例，其中有1例就在台北市。

張惠美坦言，考量腸病毒99.9%為輕症，權衡防疫和孩子受託權、受教權，12月20日有邀集教育局、社會局、勞動局、疾管署、小兒科專家開會研議停課標準和相關配套措施，會中有建議針對確診或通報重症者、有重症風險如A71型病毒，才納入停課或停托的條件，也進一步請教育局、社會局分別修訂相關規定，最快新學期適用。