喝酒不只傷肝！　醫警告「削弱男性特徵」：不可逆的影響

▲喝酒不只傷肝臟，還會偷偷地削弱你的男性特徵。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

又到了與三五好友喝酒狂歡的時間！不過家醫科醫師李思賢警告，酒精不只對肝臟、心血管影響甚大，還可能把男性荷爾蒙睪固酮轉化為雌激素，「偷偷削弱你的男性特徵」，甚至會增加罹患乳腺癌這類雌激素依賴性癌症之風險，對健康產生不可逆的影響。他提醒，無論男女，應適量飲酒、嘗試戒酒，才是對自己負責任的行為。

「喝酒不但不會讓你更Man，反而可能讓你更有女人味。」李思賢醫師在粉專發文說明，酒精之所以會影響男性荷爾蒙，主要是它會提高體內的雌激素水平。他指出，酒精對肝臟的影響極大，而肝臟是負責代謝體內雌激素的主要器官，但酒精會干擾肝酶的正常運作，使雌激素無法順利被分解，長期飲酒恐致肝臟損傷，如脂肪肝或肝硬化，「讓雌激素在體內越積越多」。

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李思賢接著說，酒精會促進脂肪細胞中的芳香酶活性，而芳香酶的功能就是把睪固酮轉化為雌激素，「脂肪越多，芳香酶活性越高，結果就是你的睪固酮變少了，雌激素卻變多了。」此外，他也提到，酒精還會破壞腸道菌群的平衡，進一步增加雌激素的再吸收。而肝臟、脂肪組織和腸道這三重機制，是使喝酒成為「女人味」增加的推手。

▼長期飲酒恐致肝臟損傷，如脂肪肝或肝硬化。（示意圖／記者趙于婷攝）

至於更年期女性雌激素不足的問題，是否可靠喝酒解決？李思賢直言，「很明顯是不行！」酒精確實能暫時提升雌激素水平，對部分更年期症狀可能會有短期的緩解效果，但風險遠遠大於好處。此外，酒精還會增加乳腺癌這類雌激素依賴性癌症的風險，也會損害肝臟和心血管健康。

李思賢提到關鍵一點，酒精並不是一種可精準控制雌激素的方式，喝酒提升的雌激素水平可能忽高忽低、完全不可控。若想要改善更年期症狀，他認為，最好的方式仍是透過醫師指導進行激素替代療法，或從天然食物中攝取植物性雌激素，例如豆類和亞麻籽。

李思賢提醒，酒精可能在短時間內讓人感到放鬆，但長期來看「它正在一點一滴地帶走你的男人味」，建議無論男女都應適量飲酒，而戒酒絕對是更根本的解決方式。