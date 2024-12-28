比別人怕冷恐是病！「5種人」被醫生點名了

▲超怕冷的你，低溫來襲也常把自己「包成粽子」？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者李佳蓉／綜合報導

冷氣團接力報到！周末各地有機會跌破10度低溫。入冬以來，你也常常覺得冷嗎？耳鼻喉科醫師柯仁弘指出，體質怕冷「小心可能是病」，一年四季都有點怕冷，不管是在冷氣房或戶外，手腳就是比別人冰，此現象常見於「5種人」，包括貧血、肌肉量少/代謝差的人、睡眠不足、飲食失調/BMI過低者，以及甲狀腺功能低下者都是高風險族群。

柯仁弘醫師在粉專《鬍子醫生診間生活》分享，怕冷的體質以女生而言，最常見的問題是貧血，當身體缺鐵、缺葉酸、缺維生素B12，沒有足夠的紅血球與血紅素將氧氣、熱量和營養物質輸送至全身，很容易感覺寒冷、疲倦、呼吸急促、頭暈、臉色發白和心律不整。

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▲貧血、代謝差、患有甲狀腺功能低下者都容易感覺到冷。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

再者，則是肌肉量少或代謝差的族群，也容易感覺到冷。柯仁弘說明，因其體內代謝和產熱的效率比別人差，也會影響身體的血液循環能力，如果長期缺乏運動和久坐者也會較怕冷。他接著說，當睡眠不足時，導致體內荷爾蒙水平容易升高，血液會比較集中流向最需要的部位，如主要器官，當皮膚溫度下降、還更容易散熱，因而導致寒冷的感覺。

此外，飲食失調或BMI過低的人也要留意。柯仁弘指出，不論是因病失去食慾、對飲食有所忌口，甚至是採用極端減肥法者，都會造成身體缺乏足夠的脂肪或熱量，例如厭食症患者或發炎性腸胃疾病、癌症患者都容易怕冷。



最後是甲狀腺功能低下者，柯仁弘解釋，甲狀腺為維持身體機能、體溫恆定的荷爾蒙，一旦分泌過多會造成心跳加快、眼球突出、體重減輕；若分泌過少，則會引發倦怠、怕冷、嗜睡和體重變重。

柯仁弘提醒，如果年紀輕輕「一年四季都怕冷」，甚至容易感覺到手腳冰冷、倦怠、睡不好，得特別注意自己的身體健康是否已經亮起紅燈，建議可就醫檢查或請教專業醫師。