天冷小心腦中風！　營養師推「6大預防飲食」

▲氣溫下降容易引發腦中風等心血管疾病。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

近期強烈冷氣團報到，各地低溫下探11到12度，局部可能有7到9度低溫，而低溫容易引發心血管疾病。對此，營養師指出，除了控制慢性疾病和做好保暖措施之外，日常也可以透過6大飲食來預防腦中風。

冬天是心血管疾病的高峰期，根據衛福部統計，腦血管疾病高居國人十大死因第四名，大約每40幾分鐘即有一人因此而喪命。好食課營養師林世航提供6大日常飲食小撇步，幫助遠離腦中風的風險。另也要留意腦中風主要有三大徵兆，包括「Face」臉部表情不對稱，嘴角歪斜；「Arm」單側手臂或腳無力；「Speech」口齒不清，喪失言語溝通能力。

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1.選擇全穀及未精緻雜糧

如糙米、紫米、地瓜、南瓜等，相比於精緻澱粉，因為含有較多纖維，能穩定血糖波動，對心腦健康有益。

2.每日2份乳品

攝取足夠的鈣質（如牛奶、起司），有助血管預防高血壓，建議每天早晚一杯奶，也可以2片起司代替一杯奶來補足鈣質。

3.吃足3蔬2果

富含纖維的蔬果幫助改善血脂，促進腸胃蠕動，預防便秘，每日最好吃足2個拳頭大的水果，跟3個半碗的熟蔬菜。

4.善用植物性蛋白

毛豆、豆腐、豆乾等豆製品含較少的飽和脂肪酸，並且無膽固醇，可大大減少心血管疾病風險。

5.選擇低脂蛋白質

除了豆類外，蛋白質還可優先選擇魚、蛋類，魚類含有的ω-3脂肪酸可幫助抗發炎，每週建議吃超過2份魚貝類，一份約半掌心的大小，蛤蠣或牡蠣則大約三湯匙的份量，肉則可優先挑選家禽等較低脂的白肉。

6.適時補充水分

每日喝足體重x30～40cc的水，並以白開水、無糖茶為主，維持身體新陳代謝。

▲ 營養師推薦預防腦中風飲食。（圖／好食課提供）