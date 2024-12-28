「失智症」3大成因！醫推「1飲食」降痴呆症風險

▲失智症不僅影響短期記憶，還會導致語言、注意力及抽象思考能力的退化。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現代生活中，許多人發現自己經常忘東忘西，進而擔心自己是否罹患失智症。對此，醫師指出，失智症的三大成因可分為「退化性失智症、血管性失智症、可逆性失智症」，失智症不僅影響短期記憶，還會導致語言、空間感、計算能力、注意力及抽象思考能力的退化，甚至可能改變個性，出現幻覺或妄想等症狀。

台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師周友芳指出，隨著年齡增長，記憶力逐漸減退是正常的老化現象，而失智症是因為腦部病變引起腦功能下降所致。其中「退化性失智症」是因異常蛋白長期沉積引起腦部病變，例如阿茲海默症和巴金森氏症失智症。

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而「血管性失智症」是因腦血管梗塞或出血造成腦部損傷，逐漸引起認知功能下降，例如腦中風；「可逆性失智症」是由感染、內分泌異常或營養不足引起，若及時治療，有可能逆轉病情，例如神經性梅毒、愛滋病、甲狀腺、功能低下、缺乏維生素B12或葉酸、水腦等。

在失智症預防上，周友芳表示，研究表明「地中海飲食」多攝取蔬菜、水果、豆類、堅果、魚類及不飽和脂肪，可降低23%的癡呆症風險，即使有家族遺傳史，也能有效降低發病機率。

目前失智症藥物治療多元，有乙醯膽鹼酶抑制劑，包括donepezil（愛憶欣）、rivastigmine（憶思能）和galantamine（利憶靈），能降低乙醯膽鹼轉移酶的量，增加突觸間膽鹼的濃度，促進腦神經元間的傳導，改善失智的症狀，適用於輕中重度的阿茲海默症；副作用是容易噁心嘔吐，通常可減低使用劑量和緩步增量，來降低不適的症狀。

另外的副作用是心跳減緩、低血壓、失眠、鮮明的夢境等。另外Rivastigmine肝功能不佳或體重小於50公斤者，須調整劑量，Galantamine則是末期腎病或嚴重肝功能異常者禁忌使用。

周友芳說，中、重度阿茲海默症，除使用乙醯膽鹼酶抑制劑外，可用麩氨酸N-methyl-D-aspartate（NMDA）受體拮抗劑，包括memantine（憶必佳；威智），能保護腦細胞，避免因神經傳導物質（glutamate）過度活躍產生的毒性，使得腦細胞的受損或死亡，其主要由腎臟排除，腎功能低下的人，需要調整劑量。

周友芳提醒，失智症初期徵兆至關重要，例如記憶力異常下降、判斷力變差或情緒劇烈改變，應至神經內科門診就診，初期出現症狀時及早治療，才能有效延緩病情。