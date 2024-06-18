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醫激推「熱炒必點神菜」！降火解毒、還控制膽固醇

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

▲夏天適合吃空心菜，清熱降火又能控制膽固醇，醫師也大推。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣越來越熱，容易讓人心煩氣躁！婦產科醫師張瑜芹激推能降火氣、清脆爽口的空心菜，最適合夏天吃，其富含水溶性纖維、葉酸，能控制膽固醇，預防神經管缺陷和貧血。不過她也提醒，由於空心菜富含鉀，因此本身有腎功能障礙者，少吃為妙。

▲▼嘉義縣空心菜災損會勘 。（圖／嘉義縣政府提供）

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▲空心菜對健康好處多，不過醫師提醒，腎功能欠佳者不宜吃多。（示意圖／嘉義縣政府提供）

婦產科醫師張瑜芹在粉專分享，夏天盛產的空心菜，是家裡和熱炒店餐桌上的常客，對人體具備4大好處：

1.清熱降火

空心菜性微寒、味甘，具有清熱解毒、涼血及利尿的作用。

2.消水腫

由於空心菜富含鉀與草酸，鉀有助於促進腎臟排出多餘的水分和代謝廢物；草酸則有助利尿，從而達到消水腫的效果。

3.控制膽固醇

空心菜中的可溶性纖維能夠控制膽固醇水平、降低罹患心血管疾病的風險。

4.預防貧血

空心菜富含葉酸，對於預防神經管缺陷和貧血有幫助，適合孕婦食用。

張瑜芹也提醒，空心菜的建議食用量為一天100～200克，因其含有草酸鹽，大量攝取可能會增加結石風險，因此不宜過量食用。

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關鍵字： 空心菜 飲食健康 熱炒 水腫 膽固醇 葉酸 貧血 腎功能 婦產科醫師張瑜芹

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