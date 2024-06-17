陰莖驚見「一粒粒凸起」！　醫：6病症常和菜花搞混

▲驚見GG有一粒粒凸起超怕染菜花？醫曝6病症長很像。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

「菜花」是台灣男女最常感染的性病之一，有人驚見身上冒「一顆顆凸起物」深怕自己中鏢。泌尿科醫師廖奕安指出，菜花雖是常見且傳染力強的性病，但不是唯一會有凸起物之疾病，臨床上傳染性軟疣、脂漏性角化症、非典型痣、陰莖珍珠疹、陰莖癌及扁平濕疣「6病症」容易和菜花混淆，當感覺異常先別慌，就醫檢查就能找到答案。

忠孝喜月泌尿科診所院長廖奕安在粉專《泌尿科”疣土伯” 廖奕安醫師》衛教，典型的菜花若長在生殖器黏膜上，常見有粉色或白色的尖刺狀凸起；若長在生殖器皮膚上，則常見咖啡色或黑色的顆粒狀凸起，以上只是最典型的表現，應避免以偏概全，因為有6病症長得和菜花很像、容易混淆。

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▼典型的菜花外觀，但有6病症「容易和它搞混」。（圖／截自廖奕安醫師粉專）

1.傳染性軟疣

由軟疣病毒所引起，特徵為「有肉色或粉色的凸起且中間凹陷」，常見於生殖器部位。一般以肉眼判斷或手術移除送病理化驗，治療以手術為主或冷凍治療。

2.脂漏性角化症

隨著年齡增長與日曬影響造成的良性表皮增生，會呈現「棕色或黑色的凸起」、外觀粗糙，常見於臉部與四肢。同樣以肉眼判斷或手術移除送病理化驗，也可以冷凍治療。

3.非典型痣

因長時間陽光曝曬造成，可能演變為惡性黑色素瘤，其外觀呈「棕色或黑色的扁平凸起」模糊且不規則。靠著皮膚切片後送病理化驗診斷，治療方式以手術移除。



4.陰莖珍珠疹

是龜頭胚胎殘留的退化痕跡，呈現「粉色或淡黃色的珍珠狀凸起」，常見於冠狀溝且排列整齊。可靠肉眼判斷、無需治療，另可依美觀考量以雷射移除。

5.陰莖癌

為陰莖的惡性腫瘤，最常見為鱗狀上皮癌，陰莖會出現「紅腫或硬塊」，可能伴隨潰瘍或流膿，甚至引起局部淋巴結腫大。診斷時切片送病理化驗，確診後以手術移除，視情況合併化療或放射治療。

6.扁平濕疣

因梅毒螺旋體感染而引起的二期病兆，外觀是「白色且扁平的疣狀凸起」，常見於黏膜。診斷方式為肉眼判斷、病理化驗與抽血驗梅毒，後續以抗生素治療。